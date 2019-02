Rally Svezia, vince la Toyota Yaris di Tanak nuovo leader del WRC. Lappi (Citroen) e Neuville (Hyundai) sul podio

TORSBY – Ott Tänak (Toyota Yaris) è il quarto pilota non scandinavo a vincere il Rally di Svezia. Con la prestigiosa affermazione sulle nevi nordiche l'estone, che ha centrato il terzo en-plein (successo nel rally e nel power stage, cioè 30 punti), si è issato in testa alla classifica piloti scavalcando sia Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé) sia Sébastien Ogier (Citroen C3).

Quello di Tänak è stato un trionfo, come confermano i 53,7 secondi rifilati al secondo, cioè Esapekka Lappi, che ha così tenuto il Doppio Chevron sul podio (a Monte-Carlo aveva vinto Ogier), ed i 56,7 appioppati al terzo, Neuville. Sabato l'estone aveva approfittato delle “distrazioni” dei rivali ed accumulato un vantaggio che oggi gli ha consentito di amministrare le ultime tre cronometrate, salvo aggiudicarsi quella da cinque punti, il power stage.

La Hyundai ha piazzato nella Top 7 anche gli altri due piloti: Andreas Mikkelsen è “scivolato” in una provvidenziale (per Neuville) quarta posizione, mentre Sébastien Loeb ha chiuso settimo dopo essere stato quarto a Monte-Carlo. Il quarto costruttore, Ford, è andato a punti con Elfyn Evans (quinto con la prima Fiesta) anche se con Teemu Suninen, che aveva anche condotto la gara, aveva sperato in qualcosa di più: il finnico, come Ogier e Jari Matti Latvala (Toyota Yaris), è rimasto vittima di un banco di neve.

Kris Meeke, scaricato da Citroen la passata stagione e “recuperato” dal team giapponese, ha chiuso in sesta posizione, come nella prima gara dell'anno, ed è il quarto della classifica piloti comandata da Tänak con 47 (Neuville è a 41 e Ogier a 31). L'altra Fiesta nella Top 10 è quella di Pontus Tidemand, ottava. Il norvegese Christian Ole Veilby è stato il primo del Wrc2 con la Volkswagen Polo Gti R5. Lorenzo Bertelli, con la Ford Fiesta, si è piazzato ventesimo. Fra i costruttori Toyota è in testa con 58 punti e Hyundai seconda con 57. Poi Citroen (47) e Ford M-Sport (30). In marzo (7-10) la carovana del Wrc si trasferirà in Messico per la prima delle quattro prove extraeuropee del calendario 2019.