Regole congelate per il 2021, ma la McLaren potrà passare ai motori Mercedes

WOKING - Il congelamento del nuovo regolamento tecnico, che era previsto per il 2021, ma slitterà al 2022, non bloccherà il passaggio della fornitura dei motori da Renault a Mercedes per il team McLaren. La squadra di Zak Brown aveva infatti annunciato già la scorsa stagione, che il 2020 sarebbe stato l'ultimo anno con la Renault, in quanto aveva raggiunto un accordo lo scorso settembre con la Mercedes per il 2021.

La McLaren ha ricevuto dagli altri nove team il consenso per il cambio di fornitura delle power unit. Di conseguenza, si potrà lavorare sul telaio per consentire di ospitare il motore tedesco, diverso in quanto a dimensioni e disposizione degli elementi da quello francese. Per esempio, vi sarà una diversa collocazione dei radiatori per via delle diverse esigenze di raffreddamento. Ciò comporterà anche una modifica alla aerodinamica della vettura.

Per la McLaren è un ritorno all'antico poter disporre delle unità della Mercedes, una collaborazione nata nel 1995 e con la quale ha vinto i mondiali del 1998 e 1999 con Mika Hakkinen. L'interruzione del rapporto con la Casa di Stoccarda è datato 2014, quando nel 2015 McLaren ha sposato la Honda, un rapporto che non ha mai funzionato e che si è interrotto bruscamente nel 2017 portando il team con base a Woking a firmare con la Renault. I risultati sono comunque stati sotto le aspettative e così Brown ha virato sulla Mercedes sperando di riuscire a riportare la McLaren ai fasti del passato.