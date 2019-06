SBK, Misano si tinge di verde: una doppietta per la Kawasaki di Rea

MISANO ADRIATICO - Verde di moda a Misano Adriatico nel settimo round del Campionato Mondiale SBK. La Kawasaki del campione in carica Jonathan Rea ha colto una perentoria doppietta che lo avvicina di molto al leader del campionato, il ducatista Alvaro Bautista che non ha avuto un week end facile.

Gara 1, sabato, è iniziata con 25 minuti di ritardo, la pioggia ha reso frenetico il pomeriggio a Misano ma Rea non si è fatto innervosire, anzi ha sfruttato al massimo la situazione a suo favore chiudendo la gara con un ampio margine di vantaggio. Al secondo giro Alex Lowes (Pata Yamaha WorldSBK Team) ha superato il campione del mondo in carica mentre Tom Sykes e Alvaro Bautista si battevano poche posizioni più indietro. La pioggia ha causato un'altra volta l'esposizione delle bandiere rosse.

La seconda parte di gara è stata ridotta a 18 giri e la griglia di partenza è stata stabilita seguendo l'ordine di arrivo all'ultimo giro. Così Lowes è scattato dalla prima casella seguito da Rea e da Sykes mentre Bautista apriva la seconda fila. Ancora una volta, Rea è stato il più veloce ed è riuscito ad andare al comando della corsa seguito da Lowes e Sykes mentre i due piloti del Aruba.ir racing Ducati si contendevano la posizione. Davis ha superato Bautista che ha poi risposto con un contro sorpasso. Prima della fine del quarto giro, lo spagnolo aveva superato anche Leon Haslam prendendosi la quinta posizione.

Nel frattempo Lowes era davanti a Rea. I due inglesi, impegnati in una battaglia due settimane fa a Jerez, hanno riproposto il duello anche a Misano. Purtroppo per Lowes, la gara è finita alla curva 12 dove ha perso il controllo della sua Yamaha R1 mentre era al comando.

Rea ha mantenuto un buon ritmo chiudendo davanti al suo ex compagno di squadra Tom Sykes in sella alla BMW, al primo podio del 2019, risultato che gli era sfuggito già ad Imola.

Bautista è terzo dopo la caduta di Haslam alla curva 8.

In gara 2 Bautista ha fatto una buona partenza, ed ha affrontato per primo curva 1. Alle sue spalle il sorprendente Toprak Razgatlioglu (Turkish Puccetti Racing) terzo cercava di superare Leon Haslam (Kawasaki Racing Team WorldSBK) anche se doveva difendersi dagli attacchi di Rea.

Poi, la caduta di Bautista ha rimescolato le carte in tavola e in molti hanno iniziato a puntare al primato, primo tra tutti Haslam che a quel punto era al comando della corsa, mentre Razgatlioglu occupava la terza posizione seguito da Marco Melandri (GRT Yamaha WorldSBK). Bautista è tornato in pista ripartendo dall'ultima posizione.

Con ancora 18 giri a disposizione, il turco ha superato il campione del mondo in carica alla curva 4 per poi andare in testa alla corsa alla curva 1 infilando Haslam. Alla curva 14 della stessa tornata, Rea si è avvicinato al compagno di squadra superandolo e aumentando il distacco. Haslam ha poi avuto un contatto con Melandri che ha provato ad infilarlo alla curva 2.

Melandri è poi caduto alla curva 8 per aver perso l'anteriore a causa dell'aumento delle temperature della pista. La caduta del ravennate ha permesso a Bautista di entrare in zona punti. Un giro dopo, la battaglia per la vittoria sembrava essersi risolta invece un errore di Rea alla curva 10 ha permesso a Razgatlioglu di riprendere la prima piazza.

Gli ultimi quattro giri hanno visto Rea dominare la corsa passando al comando alla curva 1.

Con questo nuovo successo di oggi, Rea ha ottenuto la 75esima gara nel WorldSBK diventando inoltre, il pilota col maggior numero di punti cumulati nella serie.

Completa il podio tutto Kawasaki Leon Haslam mentre chiude quarto Lowes seguito da un ottimo Rinaldi.

Ora il vantaggio di Bautista in classifica generale si è ridotto di 16 lunghezze, mentre Toprak Razgatlioglu passa al comando della classifica dei piloti indipendenti col secondo posto, il suo miglior risultato in una gara nel WorldSBK.

LA CLASSIFICA DOPO MISANO

1. Alvaro Bautista (ESP) Ducati 330 punti

2. Jonathan Rea (GBR) Kawasaki 314

3. Michael van der Mark (NED) Yamaha 188