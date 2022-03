Test a Sakhir, 1° giorno: Gasly vola con le Pirelli C5, ma la Ferrari continua a stupire

Ferrari al mattino, Alpha Tauri al pomeriggio, ma con le gomme C4. Parla italiano la F1 nella prima giornata dei test di Sakhir. Tra Faenza, cittadina dove si trova l'Alpha Tauri, e Maranello, sede della Ferrari, vi è una distanza di appena 100 km e non a caso questa zona dell'Emilia Romagna viene chiamata Motor Valley in quanto ospita anche il circuito di Imola, la Ducati, la Lamborghini, la Dallara e tante altre realtà impegnate nel motorsport. Pierre Gasly, che ha totalizzato 103 giri, ha girato fortissimo con la mescola super morbida, quella con la sigla C5, abbattendo il muro dell'1'34" con il crono finale di 1'33"902. Già nei test di Montmelò il pilota francese aveva ottenuto tempi confortanti, ribaditi anche in quel di Sakhir. Gasly ha anche approfittato della brezza serale, le prove si sono concluse alle ore 19 locali con le luci artificiali.

Molto bene la Ferrari. Charles Leclerc, autore al mattino del tempo di 1'34"531 con gli pneumatici C3, ha poi lasciato il volante a Carlos Sainz. Lo spagnolo con le C3 ha fatto leggermente meglio con 1'34"359 e in totale la F1-75 ha completato con i due piloti 116 giri senza accusare particolari problemi. Buon segno. In casa Aston Martin-Mercedes, Sebastian Vettel dopo il lavoro svolto al mattino si è riposato ai box e Lance Stroll ha proseguito nello sviluppo della AMR22. Il canadese con le C5 ha colto la quarta prestazione in 1'34"736 e ha anche avuto il tempo per litigare in pista con Fernando Alonso. A proposito dello spagnolo, con le C3 la sua Alpine-Renault non ha fatto meglio di un modesto 1'36"745 e con soli 24 giri percorsi, al mattino Esteban Ocon ha compiuto 42 tornate, ma con le Pirelli C2 ha chiuso in 1'36"768. In pratica, pur con una mescola più soffice e una temperatura meteo favorevole, la Alpine non ha migliorato, evento preoccupante. In Williams ha girato il solo Alexander Albon, 104 giri per lui e un crono confortante con le C4, 1'35"070, che lo hanno posizionato in quinta posizione.

Non male anche la prova di Valtteri Bottas con l'Alfa Romeo-Ferrari. Il finlandese ha guidato nel pomeriggio, ma ha totalizzato ben 66 tornate risultando settimo assoluto con le Pirelli C3, più lento il rookie Guan Yu Zhou che è sceso in pista al mattino e con le stesse gomme ha girato 1"6 dal compagno Bottas. La Mercedes non ci ha neanche pensato di cercare particolari prestazioni, la W13 è completamente rinnovata nelle pance veramente estreme e quindi ci si è concentrati nel verificare l'affidabilità sia con Lewis Hamilton sia con George Russel. Come in casa Red Bull con Sergio Perez che è passato davanti ai box per 138 volte, record di giornata. A pochissimi minuti dalla fine, il messicano si è insabbiato e le prove sono finite in bandiera rossa. La Haas-Ferrari è scesa in pista con il tester Pietro Fittipaldi dopo aver saltato il turno del matitno.

Giovedì 10 marzo 2022, 1° giorno

1 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'33"902 - 103 giri - gomme C4

2 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'34"359 - 52 - C3

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'34"531 - 64 - C3

4 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'34"736 - 50 - C4

5 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'35"070 - 104 - C4

6 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'35"356 - 50 - C2

7 - Valtteri Bottas (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'35"495 - 66 - C3

8 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'35"706 - 39 - C3

9 - George Russell (Mercedes) - 1'35"941 - 60 - C3

10 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'35"977 - 138 - C3

11 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'36"365 - 62 - C3

12 - Fernando Alonso (Alpinie-Renault) - 1'36"745 - 24 - C3

13 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'36"768 - 42 - C2

14 - Guan Yu Zhou (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'37"164 - 54 - C3

15 - Pietro Fittipaldi (Haas-Ferrari) - 1'38"527 - C2 - 47