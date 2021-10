Testa a testa nel Rally di Catalogna: Neuville (Hyundai) precede di soli 7 decimi Evans (Toyota). Ogier "controlla" in terza posizione

SALOU – Thierry Neuville (Hyundai i20 coupé) è stato il più veloce in 4 dei 6 stage della prima giornata del Rally di Catalogna, penultima prova del campionato del mondo di specialità del 2021. Il belga guida tuttavia la classifica provvisoria con appena 7 decimi di margine su Elfyn Evans (Toyota Yaris) al quale ha strappato la testa dalla corsa iridata. Con 11 cronometrate ancora da disputare fra oggi e domani, il britannico ha la possibilità di accorciare il distacco dal compagno di squadra Sébastien Ogier al quale contende l'alloro planetario.

Il francese è terzo, ma rende già quasi 19 secondi a Evans, il solo “ostacolo” fra lui e l'ottavo titolo mondiale. Una delle indubbie qualità di Ogier è la capacità di limitare gli errori, riuscendo così ad approfittare delle eventuali indecisioni dei rivali. Il britannico deve rischiare di più e, per guadagnare terreno, non può che sperare che altri piloti superino il transalpino nell'ordine arrivo. Al primo riposo ci va con un ritardo di 21 punti, tre in meno rispetto alla partenza. In questo momento sarebbe anche ad una sola lunghezza dell'aritmetica seconda piazza iridata assoluta.

Il rally è finito troppo presto per Ott Tänak (Hyundai i20 coupé), costretto a ritirarsi dopo l'incidente avvenuto nella quarta frazione, quando era comunque sesto. Il giapponese Katsuta Takamoto (Toyota Yaris) ha faticato già nel primo stage, archiviato in forte ritardo senza poi riuscire più a ripartire. Già oggi dovrebbe tornare a gareggiare, puntando eventualmente al Power Stage. Nella generale provvisoria Ogier è tallonato a 5'' da Dani Sordo (Hyundai i20 coupé) che precede di una quindicina di secondi il finnico del Toyota Gazoo Racing Kalle Rovanperä, quinto.

In sesta e settima posizione ci sono i due piloti della scuderia M-Sport, Adrien Fourmaux, che accusa un ritardo di 1:10.2, e Gus Greensmith, a quasi una ventina di secondi dal compagno di squadra. Le due Ford Fiesta precedono le vetture della Hyundai 2C Competition guidate da Oliver Solberg e dall'idolo di casa Nil Solans, che viaggia a due minuti e mezzo dalla vetta. In testa al Wrc2 c'è Eric Camilli con la Citroen C3, decimo assoluto. Sabato si corrono sette prove per un totale di 117,45 chilometri.