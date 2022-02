Toyota domina il Rally di Svezia, Rovanperä al comando davanti a Evans. Neuville su Hyundai scivola al terzo posto

UMEÅ – La scuderia Toyota Gazoo Racing ha dominato la seconda giornata del Rally di Svezia, valida come seconda prova del World Rally Championship 2022. Con la Yaris, il giovanissimo Kalle Rovanperä, virtualmente al comando della classifica generale iridata oltre che dalla gara scandinava, si è aggiudicato tre cronometrate e il compagno di squadra Elfyn Evans altre due.

Thierry Neuville, il belga della Hyundai che corre con la i20 N, era andato al primo riposo in testa, ma è poi scivolato nella graduatoria fino alla quarta posizione. A fine giornata era risalito sul podio a spese di Esapekka Lappi con la terza Yaris. Rovanperä corre verso il suo terzo successo iridato con un margine di 8,3'' su Evans e di 21,7'' su Neuville.

Il pilota della scuderia coreana ha un vantaggio di 4,2'' su Lappi e deve difendere il suo piazzamento negli ultimi 4 stage di sabato, quando sono in palio anche i punti del Power Stage. Il nipponico Takamoto Katsuta ha guadagnato la quinta piazza grazie ai problemi di Oliver Solberg (Hyundai i20 N), risucchiato al settimo posto nella coronometrata conclusiva di sabato (ultimo dei piloti alla guida delle vetture ibride del mondiale nella Top 10) con quasi 5 minuti e 20 secondi di ritardo.

Gus Greensmith è sesto e primo fra quelli al volante della Ford Puma Wrt, anche se a 2:48.1 dalla vetta. Adrien Fourmaux con la seconda è già oltre la decima posizione. Craig Breen, il più atteso dei tre portacolori della M-Sport che difende i colori dell'Ovale Blu, è stato costretto di nuovo a fermarsi, come venerdì, non prima di aver vinto uno stage, il solo sfuggito alla Toyota. Anche Ott Tänak con la Hyundai è rientrato ed è rimasto in gara per puntare al Power Stage di domani. Andreas Mikkelsen, con la Skoda Fabia, è il primo del Wrc2.