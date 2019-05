Vallelunga, primo weekend di gare con un altro Schumacher protagonista

VALLELUNGA - Tante cose interessanti a Vallelunga nel primo week end corsaiolo dell’anno. La pioggia e il freddo hanno in parte disturbato le gare, ma non c’è stato tempo per pensarci visto il programma molto intenso e l’occasione di scoprire tanti personaggi e ammirare le splendide vetture GT e le turismo del TCR DSG.

Lamborghini Huracan, Mercedes AMG, Ferrari 488, BMW M6, Audi R8 LMS., Porsche 911, questo il parterre tecnico del Campionato Italiano GT Sprint, che si disputa con il format di due gare di 50 minuti più un giro. Il plus ce lo hanno messo i piloti come Vito Postiglione. Portacolori dell’Imperiale Racing il navigato pilota potentino ha vinto la gara di sabato con la sua Huracan verde, condivisa con l’olandese Mul, grazie a un sorpasso…imperiale al Tornantino. Domenica la rivincita della bellissima Mercedes AMG dei due giovani Riccardo Agostini e Alessio Rovera, meno di cinquant’anni in due! bravi a “navigare” sulla pista bagnata e a contenere la rimonta di Postiglione.

Jimmy Ghione ha concentrato l’attenzione del pubblico sulla 2 Ore del TCR DSG della domenica, prima e durante la corsa. Il celebre inviato di “Striscia la Notizia” si è prestato a una quantità industriale di selfie con gli appassionati nel paddock. Una volta al volante della sua Audi cercando il limite – è uno che nonostante corra per puro divertimento, va forte - è incorso in un paio di testacoda, ma ha lasciato l’autodromo con il sorriso, soddisfatto. Le Audi hanno comunque piazzato una doppietta al termine delle due ore con Dionisio-Barri e Pelatti-Volpato. Sul podio, terza con una Cupra, ecco un altro bel personaggio: Carlotta Fedeli, ventisettenne romana, al rientro dopo un anno di stop per maternità, che sulla pista di casa, così come nel precedente appuntamento di Monza, ha subito ripreso a volare.

Uno Schumacher in pista nella Formula Regional, la nuova categoria di monoposto con telaio Tatuus e motore Alfa, che sostituisce la vecchia F3. E’ David, cugino di Mick, che ha la fortuna di essere seguito dal padre Ralf. A Vallelunga il non ancora diciottenne pilota tedesco ha vinto gara 1 davanti a un altro pilota dal nome famoso, Enzo Fittipaldi, nipote del due volte campione del mondo brasiliano Emerson, che ricordiamo vincitore dell’ultima gara di F1 corsa sulla pista campagnanese.

Peccato sia stata annullata per pioggia gara 3, poteva essere l’occasione di vedere sul podio una delle due rappresentanti “rosa” iscritte al campionato, la tedesca Sophia Floersch che si è ripresentata al via della stagione in perfetta forma dopo il brutto incidente di Macao alla fine dell’anno passato.