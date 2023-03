Vasseur non perdona e la prima vittima della deludente Ferrari SF-23 è l'aerodinamico Sanchez

La deludente prestazione della Ferrari SF-23 ha mietuto la prima vittima. Si tratta dell'aerodinamico David Sanchez, a Maranello dal 2012 e dal 2019 a capo della sezione aerodinamica. Sanchez era particolarmente gradito a Mattia Binotto, che lo aveva promosso a capo ingegnere. Le ultime monoposto portavano anche la sua firma, in particolare la F1-75, partita a razzo nel 2022 e che poi si era "persa" nel corso della stagione, e della attuale SF-23 che ha palesato evidenti difficoltà nella gestione gomme. Chi si occuperà quindi degli sviluppi, estreamente necessari dopo Sakhir? Si fa il nome di Diego Tondi, già in Ferrari. Sanchez si è dimesso (solita gentile forma utilizzata a Maranello, ma meglio sarebbe dire licenziato) dalla Ferrari dopo 11 anni e segue la bocciatura dello stratega Ineki Rueda. Il team principal Frederic Vasseur ha avviato un duro processo di rinnovamento che forse non si fermerà qui.