Toto Wolff (Mercedes) chiede trasparenza nelle indagini Red Bull su Horner

Il Team Principal della Mercedes Toto Wolff ha chiesto che le indagini della Red Bull su Christian Horner siano trasparenti - ed ha affermato che la controversia è «un problema per tutta la Formula Uno». Horner è sotto indagine da parte della società madre della squadra corse, la Red Bull GmbH, a seguito di una denuncia di «comportamento inappropriato» da parte di una collega. Il 50enne nega categoricamente l’accusa e rimane nel suo ruolo di team principal della Red Bull. È in Bahrein per i tre giorni di test di questa settimana prima della gara di apertura, sempre nel Regno del Golfo, il 2 marzo. E Horner ha dichiarato che è sua intenzione essere al suo posto per l’inizio della nuova stagione. «Questo è chiaro», ha detto Wolff quando gli è stato chiesto di rispondere alle accuse durante l’intervallo del pranzo del primo giorno di test mercoledì. «La Formula 1 e i team rappresentano l’inclusione, l’uguaglianza, l’equità e la diversità, e questo non significa solo parlarne, ma viverlo giorno dopo giorno.

Questi sono solo gli standard che ci siamo imposti. Siamo uno sport globale e una delle piattaforme sportive più importanti al mondo e anche un modello da seguire. Ma detto questo, ci sono state molte speculazioni nelle ultime settimane e molte cose stanno accadendo. Ciò che è importante in questa fase è un processo rigoroso. Penso che ciò che la Red Bull ha avviato come indagine indipendente, se fatta nel modo giusto, con trasparenza, è qualcosa a cui dobbiamo prestare attenzione. Quali sono i risultati, cosa significa per la Formula 1 e come possiamo imparare da ciò, perché vogliamo parlare di auto da corsa e vogliamo parlare di sport, piuttosto che di questi argomenti molto, molto critici che sono di più che solo un problema di squadra. È un fenomeno e un problema per tutta la Formula 1 e per ogni individuo che ci lavora». Horner sarà sotto i riflettori dei media in una conferenza stampa della F1 insieme ad altri quattro team principal giovedì. Intervenendo al lancio dell’ auto della Red Bull, la scorsa settimana, Horner ha detto di non essere in grado di fornire una tempistica su quando l’indagine sarà completata.

Resta inteso che sia la Red Bull che Horner desiderano una soluzione rapida, ma le fonti hanno indicato che una conclusione non è imminente. I vertici della F1 hanno chiesto che la controversia venga «chiarita alla prima occasione». Max Verstappen ha messo da parte i problemi fuori pista della Red Bull stabilendo il ritmo nella sessione di apertura di mercoledì. Il tre volte campione del mondo ha concluso la corsa quasi sette decimi più veloce di Charles Leclerc della Ferrari, con Fernando Alonso dell’Aston Martin al terzo posto, otto decimi indietro, e l’unico altro pilota a meno di un secondo da Verstappen. George Russell era sesto con la Mercedes, a 1,68 secondi dall’olandese. Lewis Hamilton avrà il suo primo assaggio dell’ultima Mercedes che guiderà giovedì prima del suo passaggio alla Ferrari l’anno prossimo.