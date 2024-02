Wolff parla del giovane talento italiano Antonelli: «In F1 con Russell nel 2025? Non facciamogli girare la testa, deve concentrarsi sulla F2»

Toto Wolff, team principal Mercedes, ha voluto subito calmare gli animi di chi già profetizza Andrea Antonelli come compagno di squadra di George Russell nel 2025. Il pilota italiano quest'anno farà il grande salto dalla Regional European by Alpine, che ha vinto nel 2023 dopo aver conquistato anche la Regional Middle East, al campionato di Formula 2, saltando così il passaggio intermedio in F3. Una grande sfida per il giovane bolognese, una grande fiducia quella che Wolff ha riposto in lui. Antonelli, che è anche stato campione italiano della F4 italiana e tedesca nel 2022, è fin dai tempi del karting un pilota Junior Mercedes.

Proprio Wolff, però, invita a non mettere inutile pressione su Antonelli: "La cosa più importante per lui è concentrarsi sulla stagione in F2. Se iniziamo a fargli girare la testa cominciando a parlare di un suo ingresso in F1, se cominciano sui media a girare queste cose, faremo solo dei danni e non lo aiuteremmo nel suo impegno in F2. E' uscito dai kart appena due anni fa, non ha ancora 18 anni, quindi preferirei non iniziare in questa fase alcuna speculazione su Andrea che potrebbe entrare in F1 ".

Wolff ha poi detto che dovrà valutare attentamente chi sarà il sostituto di Lewis Hamilton per il 2025: "Non ho fretta, abbiamo visto che qualche settimana sono stati firmati alcuni contratti (Leclerc in Ferrari e Norris in McLaren, ndr) di piloti che avremmo anche potuto prendere in considerazione. Sarebbe stato interessante fare acune valutazioni, ma i tempi in cui si sono sviluppate le situazioni all'interno del nostro team non ci hanno aiutato. Vedremo...".