Wrc, Breen (Ford Puma) vince lo stage inaugurale del Rally Estonia. Rovanperä (Toyota Gr Yaris) corre per “chiudere” il mondiale

TARTU – Il Rally di Estonia è cominciato: gli occhi sono puntati sul tracciato, anche se il pensiero è rivolto al confine con la Russia, che è lontano pochi chilometri. Dopo il primo stage, il Visit Estonia Tour da 1.660 metri, al comando c'è Craig Breen, il primo dei piloti della M-Sport al volante della Ford Puma, che occupa il quinto posto assoluto nella generale ed è reduce dalla piazza d'onore in Kenia. Il vantaggio dell'irlandese sul secondo è meno che simbolico, appena un decimo.

Breen precede il solido seppure provvisorio leader del World Rally Championship (Wrc), il finnico Kalle Rovanperä (Toyota Gr Yaris), che si è già imposto in quattro delle sei tappe corse finora. Con sette prove ancora da disputare, il vantaggio in termini di punti supera i due rally (65 punti). Il suo peggior piazzamento stagionale è il quinto posto italiano nel Rally di Sardegna, ma il 21enne della squadra giapponese è anche il vincitore dell'ultimo Rally Estonia, quello che lo aveva consacrato come il più giovane pilota ad aggiudicarsi una gara del Wrc nella classe regina.

Il podio molto virtuale è completato da Elfyn Evans (Toyota Gr Yaris), a due decimi da Breen. Poi, attardato di un altro decimo, c'è Thierry Neuville (Hyundai i20 N): il belga continua a inseguire la prima affermazione del 2022 e pur essendo il secondo della classifica assoluta non sale sul podio da quasi tre mesi (terzo in Croazia). A mezzo secondo dalla vetta c'è Ott Tänak (Hyundai i20 N), che si è imposto tre volte nella gara di casa negli ultimi 4 anni (quattro in totale), ma solo una volta con la vettura coreana. In quinta e sesta posizione ci sono Esapekka Lappi e Takamoto Katsuta con la terza e la quarta Yaris, entrambi a meno di un secondo dall'irlandese.

All'ottavo posto con 1,5'' di ritardo c'è Gus Greensmith con la seconda Ford Puma e quindi Oliver Solberg con la terza i20 N. La Top 10 è completata da Pierre Louis Loubet (Ford Puma), mentre il compagno di scuderia Adrien Fourmaux è dodicesimo a 3,2'' dal compagno di squadra che guida la gara ed è preceduto dal primo del Wrc2, il finnico Jari Huttunen, al volante della Ford Fiesta. Venerdì si entra nel vivo otto stage per quasi 141 chilometri contro il tempo.