WRC, Citroen “scarica” Meeke e Nagle: «Troppi incidenti e rischi ingiustificati»

PARIGI – Troppi ritiri per continuare. Il team Citroën Racing Wrt ha deciso di “scaricare” il britannico Kris Meeke ed il suo navigatore Paul Nagle, sospendendo la partecipazione dell'equipaggio alle gare. Già a partire dalla prossima tappa del Fia World Rally Championship, quella italiana che si disputa in Sardegna tra il 7 ed l 10 giugno, l'attuale numero otto della classifica iridata non sarà più al volante di una C3 da corsa.«Non è stata una decisione facile da prendere perché riguarda pilota e co-pilota», ha spiegato il team principal Pierre Budar. Il manager ha spiegato che il provvedimento è giustificato da ragioni di sicurezza che «ricadono sotto la mia responsabilità». «Si tratta di una misura di prevenzione», ha precisato.

In questa stagione Meeke è stato costretto ad abbandonare i rally del Messico e del Portogallo, finendo fuori da 10 anche in Svezia. Nel corso del 2017, invece, il britannico che ha vinto 5 rally iridati in carriera (tutti con il Doppio Chevron) si era ritirato cinque volte rimanendo quattro mesi senza andare a punti. E il predecessore di Budar lo aveva “tenuto a riposo” per una gara mondiale, in Polonia. Nel 2016 gli abbandoni erano stati due su sette presenze, peraltro corredate anche da due successi.

La sintetica nota di Citroen parla di un «numero eccessivo di incidenti» e di «rischi ingiustificati» con possibili gravi conseguenze per l'equipaggio. In Sardegna le Citroen C3 verranno pilotate da Craig Breen (con Scott Martin) e da Mads Ostberg (con Torstein Eriksen). Nei piani iniziali, Meeke doveva essere il solo pilota destinato a partecipare a tutte le gare del Wrc 2018.