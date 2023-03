Lappi (Hyundai) centra un traliccio e si ritira. Ogier (Toyota) verso la settima vittoria nel Rally del Messico

GUANAJUATO – Esapekka Lappi ha spianato la strada al settimo successo di Sèbastien Ogier al Rally del Messico (il 57esimo in carriera). Mentre era al comando della terza tappa del mondiale di specialità 2023, il finlandese ha perso il controllo della sua Hyundai i20 N nella prima cronometrata di sabato ed ha centrato un traliccio, abbattendolo: lo stage è stato interrotto ed il secondo passaggio è stato annullato. Lappi è stato costretto al ritiro, come già alla sua ultima partecipazione, nel 2020, quando gli era andata a fuoco la macchina.

«È un vero peccato per Lappi – ha commentato Ogier da grande fuoriclasse, anche di sportività – Adoro la competizione e ieri (venerdì per chi legge, ndr) stava correndo ad una velocità straordinaria: un vero peccato». “Onore delle armi” a parte, con la sua Toyota Gr Yaris il francese è subentrato al comando della gara, che ora guida con poco meno di 36'' di vantaggio sul compagno di scuderia, il britannico Elfyn Evans, che ha ceduto una decina di secondi a Ogier nella giornata di sabato.

A poco più di 61 chilometri dalla conclusione (i 4 stage di domenica), il podio virtuale è completato da Thierry Neuville (Hyundai i20 N), che viaggia a 4,3'' dalla piazza d'onore e non deve preoccuparsi troppo di chi lo segue: il campione del mondo in carica Kalle Rovanperä (Toyota Gr Yaris) è quarto, ma 53,9'' dal belga. La nuova classifica individuale verrà verosimilmente stabilita in base all'ordine d'arrivo del Power Stage, i cui punti saranno determinanti perché in questo momento Ogier sarebbe in testa a quota 51, una lunghezza in più rispetto al giovane iridato.

Dani Sordo (Hyundai i20 N) si è issato in quinta posizione, seppur con un ritardo di oltre 2 minuti e 21 secondi dalla vetta. Lo spagnolo della scuderia coreana è anche l'ultimo pilota della classe regina della Top 10 perché il sesto, Gus Greensmith (Skoda Fabia), compete nel Wrc2 ed è lontano oltre 8 minuti da Sordo. Ott Tänak (Ford Puma), attualmente in testa al mondiale con 41 punti, è nel frattempo risalito fino all'undicesimo posto con la decima piazza occupata da Kajetan Kajetanowicz a meno di due minuti. Takamoto Katsuta con l'ultima Yaris è 25esimo a quasi un'ora e tre minuti dalla vetta, seguito da Jourdan Serderidis (Ford Puma), in 26esima posizione (quasi 27 minuti più indietro), e da Pierre Louis Loubet (Ford Puma), ultimo a poco meno di un'ora e 52 minuti da Ogier.