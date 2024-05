Rally del Portogallo, Neuville (Hyundai) davanti a Ogier (Toyota) al primo riposo. Il podio virtuale è completato da Ott Tänak

MATOSINHOS – Più che i tempi contano i commenti a caldo, dai quali traspare un imperativo: prudenza. Il Rally del Portogallo è cominciato oggi con la Super Speciale con vista sull'oceano, la Figueira de Foz da poco meno di 3 chilometri, e i piloti hanno badato soprattutto a salvaguardare le gomme. «Adoriamo guidare per il pubblico, ma dobbiamo tutelare gli pneumatici per domani», ha commentato il campione del mondo in carica, Kalle Rovanperä, che con la sua Toyota Gr Yaris è andato al primo riposo con il quinto tempo, a 2,4'' dalla vetta.

In testa c'è Thierry Neuville, il provvisorio capoclassifica del mondiale di rally, del quale la tappa lusitana costituisce il quinto appuntamento stagionale. Il belga ha piazzato il muso della propria Hyundai i20 N davanti alla Gr Yaris di Sébastien Ogier per 6 decimi. «Ho cercato di stare attento con le gomme», ha dichiarato il fuoriclasse transalpino al termine della cronometrata inaugurale, archiviata in meno di 2 minuti e 25 secondi. Il podio molto virtuale è completato da Ott Tänak, con la seconda Hyundai, e da Takamoto Katsuta con la seconda Toyota che accusano un ritardo di 2'' netti da Neuville.

Dopo Rovanperä, in sesta posizione si è insediato il terzo della graduatoria iridata, cioè Adrien Fourmaux con la Ford Puma della scuderia britannica M-Sport. Il transalpino viaggia a 3,1'' dalla vetta e precede di un secondo lo spagnolo Dani Sordo, al suo debutto stagionale con la i20 N del costruttore coreano. «Domani è una lunga giornata – ha commentato il pilota della Hyundai – e dobbiamo correrla con gli stessi pneumatici». “Solo” ottavo, con due decimi di ritardo da Sordo, il numero due del mondiale, Elfyn Evans.

Con la quarta Gr Yaris, il britannico è l'ultima guida della classe regina a comparire nella Top 10 di giornata. Nono e decimo sono Yohan Rossel con la Citroen C3 (a 4,7'' da Neuville) e Oliver Solberg con la Skoda Fabia (1,6'' più indietro), entrambi impegnati nel Wrc2. Il nono pilota del Wrc1, Grégoire Munster con la seconda Ford Puma, viaggia già a 8,1'' dalla testa. Venerdì sono in programma 8 stage per poco più di 125 chilometri contro il tempo.