Wrc, Rovanperä (Toyota) subito fuori in Belgio. Due Hyundai al comando: Neuvile precede Tänak

YPRES – In Belgio, dove si corre la nona tappa del mondiale di Rally 2022, la gara dello scontato candidato al titolo iridato, il 22enne finnico Kalle Rovanperä, è finita dopo pochi chilometri, al secondo stage. Il pilota e il suo navigatore Jonne Hattunen sono stati protagonisti di uno spettacolare cappottamento lungo un apparentemente innocuo rettilineo con la Toyota Gr Yaris plug-in, fortunatamente senza conseguenze. Entrambi sono usciti dal parabrezza, rimasto nel campo al lato della strada asfaltata. Il leader del mondiale rientrerà domani e domenica si giocherà almeno i punti del power stage.

Rovanperä si era imposto nella cronometrata inaugurale e al comando gli era poi subentrato il compagno di scuderia Elfyn Evans. Il britannico è rimasto in testa per cinque stage. Poi, al penultimo della prima giornata, è stato scavalcato da entrambi i suoi inseguitori, che è poi la quotata coppia schierata dalla Hyundai per vincere il mondiale. Con la i20 N, il campione di casa Thierry Neuville, vincitore della scorsa edizione del Rally del Belgio, che si corre nelle Fiandre, è andato al primo riposo dopo aver guadagnato due posizioni in una sola frazione, la settima. Dopo l'ottava – per la quarta volta consecutiva è risultato il più veloce – ha incrementato il suo margine su Ott Tänak a 2,5'' e quello su Evans a 13,7'', 10 dei quali dipendono da una sanzione decisa dai commissari.

Nella classifica provvisoria del Rally del Belgio, ai piedi del podio c'è Esapekka Lappi con la terza delle quattro Toyota Gr Yaris della classe regina: il finnico è quarto a 23,6'' da Evans. Con l'altra, il giapponese Takamoto Katsuta è fuori dai giochi e viaggia a quasi 5 minuti dalla vetta dopo i problemi meccanici che lo hanno attardato nel terzo e quarto stage. La terza coppia di vetture gemelle, le Ford Puma della M-Sport, occupa le posizioni cinque e sei: Craig Breen è a quasi 19'' da Lappi ed ha un vantaggio di oltre 38'' su Gus Greensmith.

Gli ultimi due piloti della classe regina nella Top 10 sono Oliver Solberg (Hyundai i20 N), settimo a 2:01.2 da Neuville, e Adrien Fourmaux (Ford Puma), ottavo a 8,3'' dallo svedese. Il primo del Wrc2 è Stéphane Lefebvre con la Citroen C3. Sabato si riparte poco prima delle 10 e un quarto. Sono in programma 8 prove per un totale di oltre 133 chilometri, quasi 45 dei quali sono riconducibili ai due passaggi sulla Hollebeke. A differenza di venerdì, il meteo dice che non dovrebbe piovere.