Al via il Salerno Boat Show: barche nuove e usate, sicurezza e promozione turistica al centro del programma

SALERNO - Tutto pronto per la quarta edizione del Salerno Boat Show, in programma nei due weekend, 10-11 e 17-18 ottobre, all’interno del porto turistico Marina d’Arechi. 120 le imbarcazioni e 70 gli stand allestiti, con l’obiettivo di offrire ai visitatori la possibilità di vedere e provare sia imbarcazioni nuove, sia usate. Gli organizzatori del Gruppo Gallozzi assicurano che particolare attenzione è stata dedicata a predisporre misure di sicurezza e prevenzione in considerazione del contesto sanitario che si è venuto a determinare. Il protocollo prevede dunque una serie di regole molto stringenti, in modo da assicurare lo svolgimento della manifestazione in un contesto di completo controllo.

In particolare, va ricordato che la manifestazione si svolgerà esclusivamente negli spazi all’aperto delle banchine del Marina d’Arechi, lungo una passeggiata che costeggia il mare, con un percorso di oltre 1.500 metri. Le imbarcazioni da visionare saranno pulite e disinfettate, a cura dell’espositore, al termine di ogni visita.

Per quanto concerne gli accessi, il varco d’ingresso sarà posizionato in via via Allende in modo da avere una netta separazione tra flussi in entrata e in uscita. Il presidio identificherà tutte le persone che accederanno, richiederà la disinfettazione delle mani, rileverà e registrerà la temperatura corporea e consentirà di entrare accertandosi che la mascherina individuale sia indossata correttamente ed evitando assembramenti. L’evento sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 19 del sabato e della domenica.

“Quanto abbiamo vissuto nei mesi passati e ancora oggi ci troviamo ad affrontare - afferma il presidente di Marina d’Arechi, Agostino Gallozzi - rimarrà fortemente impresso nella nostra memoria, non soltanto per il carico di ansietà, ma anche per le gravi conseguenze sull’economia italiana. Nel mentre siamo tutti fortemente impegnati ad attuare ogni misura finalizzata a prevenire e contenere nuovi contagi, dobbiamo allo stesso tempo avere consapevolezza della necessità di rilanciare le attività d’impresa del nostro Paese, recuperando con urgenza le posizioni perdute, al fine di contribuire alla ripresa occupazionale e, quindi, alla tenuta sociale. Proprio con questo spirito abbiamo inteso organizzare la quarta edizione di Salerno Boat Show, spendendo le nostre più intense energie affinché possa esser svolto nel rispetto stringente delle norme di sicurezza e prevenzione. Siamo, infatti, sempre convinti che la estesa filiera della nautica da diporto rappresenti una grande occasione di crescita per l’economia regionale e locale e che, quindi, sia giusto continuare ad investire nella sua promozione, con un evento che è allo stesso tempo anche valorizzazione della nostra città, della nostra regione e dei nostri distretti turistici”.

Proprio con un occhio attento alla valorizzazione turistica, e dunque alla possibilità di attirare sul territorio visitatori provenienti da fuori regione, gli organizzatori salernitani hanno raggiunto un accordo di partnership con Italo, che offre la possibilità di raggiunge comodamente ed in breve tempo Salerno con la linea alta velocità, godendo di uno sconto pari al 40% per il periodo dal 9 al 19 ottobre.

Nell’ambito del progetto alternanza/lavoro è stato inoltre siglato inoltre un accordo con l’Istituto Professionale di Stato per i servizi di enogastronomia e ospitalità alberghiera “Roberto Virtuoso”, in base al quale alcune classi della sezione Accoglienza Turistica affiancheranno il personale di Marina d’Arechi nello svolgimento di compiti inerenti la loro qualifica professionale.