Anteprima a Cannes, premio Design Innovation a Genova: il Frauscher 1212 Ghost Air alla conquista del mercato 2024

GENOVA - Il lancio del nuovo Frauscher 1212 Ghost Air ha regalato a Frauscher un settembre stellare: il cantiere austriaco (molto noto in Italia, dove è rappresentato da Feltrinelli Nautica) ha conquistato prima la scena allestita nel Vieux Port, dove si è svolto lo Yacht Festival di Cannes, poi le rinnovate banchine del Salone di Genova, dove ha conquistato non solo il pubblico, ma anche la giuria del Design Innovation Award, che ha assegnato al Ghost Air il premio destinato alle imbarcazioni a motore fino a 14 metri, con la seguente motivazione: “Per la personale e accattivante interpretazione del day-cruiser, realizzato magistralmente a livello di scelta di materiali e finiture”.

La nuova imbarcazione del cantiere austriaco misura 11,90 metri fuori tutto, il baglio massimo è di 3,50 metri e la motorizzazione è affidata, a scelta dell’armatore, a due Mercruiser da 430 cv o a due Volvo Penta D6-440 cv Sterndrive. La velocità massima dichiarata è di 40 nodi. Ma al di là delle prestazioni, legate anche alla qualità dell’architettura navale (la barca naviga su una carena a V profonda) spiccano le scelte fatte per reinterpretare il classico concept di walkaround con timoneria centrale.

La postazione di guida (con due sedute affiancate) costituisce di certo il punto focale, in linea con altri modelli di questo tipo; ma si fanno apprezzare anche gli ampi spazi all’aperto assicurati sia dal classico pozzetto di poppa, sia dall’originale zona lounge di prua.

Alle spalle della zona di comando si trova un divano a C, e più dietro ci sono due prendisole separati dal passavanti. Un T-Top in carbonio, dal design leggero e minimalista, copre la postazione di guida, ma si fanno apprezzare anche le tende disponibili per coprire bene sia la poppa che la prua, in modo da godersi al meglio le soste in rada. Da notare che alle spalle della postazione di guida è disponibile anche una cucina esterna laterale completa di frigorifero, lavello e barbecue.

Vista la linea profilata e sportiveggiante, non ci si aspetterebbe tanto spazio sotto coperta. E invece a bordo del nuovo Ghost Air c’è una zona notte per due persone con bagno e doccia e l’altezza in cabina è di 1,90 metri.

Le prime unità per il mercato italiano saranno consegnate a partire dalla primavera del 2024. “Durante il salone di Genova – dicono in casa Feltrinelli - si sono aperte diverse trattative e sono stati molti i potenziali clienti che hanno voluto provare la barca in mare. Ripartiamo da Genova incredibilmente soddisfatti e pronti a rimetterci in gioco in vista della nuova stagione”.