MSC Grandiosa, l’arte di Degas viaggerà in mostra permanente sulla nuova ammiraglia

GINEVRA - Le opere originali su “Lo studio della danza” di Edgar Degas viaggeranno a bordo di Msc Grandiosa, la nuova ammiraglia del gruppo Msc Crociere, in via di ultimazione nei cantieri Stx di Saint Nazaire. Lo ha annunciato la compagnia che fa capo all’amatore Gianluigi Aponte, sottolineando come Msc Grandiosa sarà la prima nave al mondo che ospiterà una mostra d’arte permanente con opere originali, un’iniziativa che mira ad avvicinare i viaggiatori al mondo delle “belle arti”. A bordo di Msc Grandiosa ci saranno 26 opere originali e, grazie ad un modernissimo sistema interattivo, sarà possibile una panoramica completa sull’opera di uno dei più celebri maestri dell’impressionismo francese noto soprattutto per le rappresentazioni delle ballerine.

«In numerose destinazioni in cui le nostre navi fanno scalo - dice Leonardo Massa, country manager di Msc Crociere - è possibile visitare musei, collezioni artistiche e luoghi di cultura. Noi di Msc Crociere vogliamo spingerci oltre e portare l’arte anche direttamente a bordo delle nostre navi, regalando ai croceristi un’esperienza unica e irripetibile altrove. È con questo spirito che abbiamo intrapreso questo percorso che ci ha portato a Edgar Degas, uno dei più celebri pittori e scultori impressionisti conosciuto per le sue opere sulle giovani danzatrici, ritratte per la prima volta in maniera realistica al di fuori del momento dell’esibizione, ma in pose spontanee prima o dopo il balletto. Le navi - aggiunge Massa - ormai non sono più un mero mezzo di trasporto ma sono esse stesse destinazione del viaggio ed è importante per noi poter regalare esperienze sempre più ricche a chi sceglie Msc. I crocieristi a bordo delle nostre navi non trovano soltanto divertimento, relax, piscine e karaoke, ma molto di più. La permanenza sulla nave è un viaggio alla scoperta di nuove emozioni, nuovi luoghi e nuove persone. Il nostro obiettivo è incentivare i croceristi ad arricchire durante le vacanze il loro bagaglio di esperienze non solo con ricordi belli da conservare per sempre, ma anche con nuove conoscenze che vanno ad aggiungersi alla loro cultura personale».

Msc Grandiosa sarà varata il prossimo 9 novembre e diventerà la nuova ammiraglia della flotta Msc Crociere. Si tratta di una nave all’avanguardia che offrirà un’ampia scelta di esperienze per ogni ospite, dall’intrattenimento che comprende anche spettacoli inediti del Cirque du Soleil at Sea, alla variegata offerta di ristorazione internazionale, da nuove attività rivolte alle famiglie all’implementazione dell’Msc Yacht Club, area esclusiva riservata agli ospiti alla ricerca del massimo comfort e lusso. E poi la tecnologia: ogni cabina sarà dotata dell’assistente personale virtuale Zoe - già presente anche a bordo di Msc Bellissima - oltre al programma digitale multicanale Msc for Me aggiornato, che consente agli ospiti di interagire con la nave e i membri dell'equipaggio in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, per soddisfare al meglio le loro esigenze, risparmiare tempo e ottenere il massimo dalle loro vacanze.

Massima attenzione anche all’ambiente in linea con il programma ambientale intrapreso da Msc Crociere. La nuova ammiraglia estende ulteriormente i confini delle prestazioni ambientali delle navi da crociera, grazie ad alcuni dei più recenti sistemi volti a ridurre l’impatto ambientale e a salvaguardare l’ecosistema marino. La nave opera con un significativo incremento di efficienza energetica ed è dotata di impianti di riciclaggio e sistemi di gestione dei rifiuti all’avanguardia, nonché di tecnologie avanzate per emissioni pulite.

Ma torniamo alla mostra. Le opere saranno ospitate presso L’Atelier Bistro, nel cuore della promenade interna della nave, con un’installazione interattiva appositamente predisposta. La serie Degas Danse Dessin è costituita da 26 disegni sullo studio di movimento e danza ed è stata precedentemente esposta nei principali musei e gallerie internazionali. L’opera di Degas racchiude l’anima di una Parigi romantica, che si inserisce perfettamente nella cornice del nuovo Bistro francese a bordo di MSC Grandiosa. La mostra offrirà inoltre un’esperienza coinvolgente per gli ospiti con cinque video che scorrono accanto alle opere d’arte per raccontare nel dettaglio il lavoro e la vita di Degas.

L’esposizione di queste celebri opere d’arte nasce dalla collaborazione tra Msc Crociere e The Aimes, società specializzata nella creazione di esperienze di intrattenimento culturali attraverso tecnologie innovative. La mostra è stata curata dallo storico d’arte, critico Marcello Smarrelli.

«Nonostante i suoi soggetti apparentemente romantici, - ha detto Smarrelli - Degas è stato un grande sperimentatore, profondamente interessato all’uso di nuove tecnologie disponibili in quegli anni di grande rinnovamento scientifico e industriale. L’obiettivo della sua ricerca artistica è stato lo studio del movimento del corpo umano e il tentativo di riprodurlo in un’opera d’arte. Per questo motivo la sua pratica artistica è stata fondamentale per la nascita della fotografia e del cinema, di cui Degas è considerato un pioniere. Sono sicuro che lui stesso avrebbe amato questa mostra d’arte interattiva, la prima nel suo genere a essere ospitata in mare. Questa esposizione è un'opportunità incredibile per far avvicinare le persone alle opere di Degas in un modo nuovo e farle vivere attraverso contenuti digitali per gli ospiti di Msc Crociere».