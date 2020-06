Azimut-Benetti: varato Lana, giga yacht di 107 metri e premiati il gemello Luminosity e il “piccolo” Verve 47

LIVORNO - Costruire giga yacht lunghi più di 100 metri non è da tutti. E quando Paolo Vitelli, fondatore e presidente del gruppo Azimut-Benetti annunciò l’intenzione di cimentarsi in questo campo di assoluto prestigio, non mancò qualche perplessità, legata alla portata dell’investimento e alla oggettiva difficoltà tecnica dell’impresa. La Giga Season è invece partita alla grande, e il 18 giugno è stata varata la seconda di tre unità della nuova divisione dedicata alle navi da diporto più grandi e lussuose mai prodotte nella sede livornese del cantiere. Si tratta del LANA, imbarcazione in acciaio e alluminio lunga 107 metri, con un baglio massimo di 15,2 e una stazza lorda di 3.900 tonnellate. Da oggi fa parte della flotta della Charter Central Agency e presto salperà per esplorare mete da sogno.

Inutile dire che è un capolavoro di stile e tecnologia, impreziosito tra l’altro dalla motorizzazione ibrida (diesel più elettrico, come il Luminosity di pari misura) e da una serie di plus che vanno dalla piattaforma di decollo/atterraggio per elicotteri alla grande piscina sul sund-deck; dalla Spa con hammam, palestra e sala massaggi, al maxi garage che custodisce toys e tender in quantità. Tutto ciò a supporto della maxi cabina armatoriale posta sul ponte di comando, a tutto baglio, caratterizzata da un design di lusso contemporaneo, dotata di due terrazze con una magnifica vista sul mare e di 8 cabine (7 VIP), situate sul main deck, per accogliere 12 ospiti. L’equipaggio sarà composto da 34 persone.

Commissionato da un armatore straniero (affidatosi alla società Imperial e ad esperti inglesi, norvegesi e svedesi per sorvegliare l’andamento dei lavori), il nuovo giga yacht è frutto della progettazione del gruppo di design di Benetti, mentre l’architettura navale è firmata da P.L.A.N.A. (Pier Luigi Ausonio Naval Architecture): un lavoro di equipe che ha già fruttato a Benetti il premio Yacht of the Year dedicato alle imbarcazioni superiori ai 270 piedi (oltre gli 82 metri) nella scorsa edizione degli World Yachts Trophies, svoltasi a Cannes.

Se non bastasse, il cantiere ha tenuto a far sapere, attraverso una nota dell’ufficio stampa, che la direttrice di Imperial, Julia Stewart, ha manifestato il suo apprezzamento per il lavoro svolto in Italia, sbilanciandosi fino a dichiarare che “è stato un piacere collaborare ancora una volta con squadre altamente professionali in un’atmosfera così dinamica e propositiva, capace di generare uno yacht audace, unico, elegante e aggressivo, in grado di regalare la perfezione di un’esperienza in mare indimenticabile”.

Secondo i dati forniti dal cantiere (e verificati a distanza dall’armatore, tramite un sofisticato sistema di controllo da remoto di ogni dettaglio) lo yacht è in grado di raggiungere una velocità massima di 18,5 nodi, mentre la velocità di crociera è di 12 nodi. A questa andatura l’autonomia assicurata dalla motorizzazione ibrida (due propulsori diesel-elettrici da 2.800 kW ciascuno) è di 5.500 miglia.

Incassati benestare e complimenti del fortunato armatore, il numero 1 di Benetti, Paolo Vitelli, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di aver consegnato un altro giga yacht. Con la sua straordinaria qualità e con il suo stile, LANA è un esempio di eccellenza, una vera icona del Made in Italy. Voglio ringraziare particolarmente l’armatore che ci ha dato fiducia e siamo contenti di aver rispettato ogni sua aspettativa”.

Il varo del LANA è arrivato quasi in coincidenza con un altro successo del gruppo Azimut-Benetti: la celebre rivista Robb Report Usa ha scelto infatti due yacht del Gruppo italiano per il primo premio “Best of the Best” in due categorie molto ambite e diverse tra loro. Luminosity, primo dei giga yacht ibridi di 107 metri, si è aggiudicato il primo posto nella categoria di riferimento, mentre Verve 47, di Azimut Yachts, è salito sul primo gradino del podio tra i day cruiser.