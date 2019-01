Beneteau ha incantato il Boot con il nuovo Flyer 10: tra day-boat e sport-cruiser

DUSSELDORF - Il Boot di Dusseldorf ha il grande pregio di disporre di spazi talmente grandi da consentire l’esposizione all’asciutto anche di grandi yacht. E l’edizione 2019, svoltasi dal 19 al 27 gennaio, ha confermato la tradizione. Ciò detto, hanno recitato un ruolo da protagoniste anche le imbarcazioni più piccole, quelle di lunghezza attorno ai 10 metri, che in Italia vengono omologate come natanti e possono essere esentate dall’immatricolazione. In questo ambito una delle novità più interessanti è il nuovo Flyer 10, presentato in anteprima assoluta dai francesi di Beneteau.

Lungo 9,95 metri ft, largo 3,34, motorizzabile con due fuoribordo fino a 700 hp complessivi, è un day boat realizzato sulla falsariga del Flyer 8.8, ma assomiglia molto ad uno sport-cruiser in grado di conciliare al meglio prestazioni e comfort. In proposito, il cantiere fa sapere che la barca “può ospitare fino a 11 persone e può raggiungere, con due motori fuoribordo da 350 cavalli ciascuno, la velocità massima di 40 nodi, con tempi di planata rapidissimi”.

“Per ottenere queste prestazioni – ha dichiarato Michaël Guinet, responsabile dello sviluppo dei fuoribordo Beneteau - abbiamo lavorato con attenzione sulla carena e sulle tecnologie integrate alla guida per offrire un’esperienza di navigazione che fosse allo stesso tempo emozionante e perfettamente sicura”.

La nuova barca di Beneteau si distingue per la disposizione degli spazi: è infatti una sorta di “mezzo” walk around, nel senso che la postazione di comando lascia un solo passaggio asimmetrico a sinistra. Tale conformazione è completata da una porta integrata nel parabrezza che apre sulla coperta di prua, dove è possibile sfruttare la superficie con un grande prendisole a tre posti.

Quattro persone possono invece condividere il piacere di navigare fronte mare (presumibilmente ben riparate dal parabrezza e dalle protezioni laterali) grazie alle due postazioni di sostegno alla console e a un divanetto doppio sistemato a sinistra.

A poppa, l’accesso alla piattaforma bagno tramite un portello è stata studiata per rendere sicura la navigazione. Essendo ben profonda, la piattaforma bagno dovrebbe offrire una circolazione comoda da entrambi i lati dei due motori e permettere persino l’istallazione di un barbecue.

Per quanto riguarda il pozzetto, presenta sedute con chaise longue oltre che un divanetto di poppa reclinabile per creare, in modo semplice, un ampio prendisole sopra la piattaforma bagno. A dritta, inoltre, c’è la cucina con lavello, doppi fornelli a gas, frigo, piccolo piano di lavoro e ripostigli. Tra le dotazioni a richiesta saranno previsti anche un T-top rigido o un bimini.

All’interno il Flyer 10 dovrebbe offrire buona abitabilità, grazie alle sue due doppie cuccette e ad un vero e proprio bagno con doccia separata. “Il progetto – informa il cantiere – è stato elaborato con l’obiettivo di offrire la possibilità di trascorrere a bordo qualche notte piacevole e in tutto relax”. A tale scopo è stata curata anche la luminosità, che è notevole grazie alle lunghe vetrate di murata. Sufficiente la disponibilità di acqua, assicurata da due serbatoi da 160 litri, mentre arriva a 400 litri la capacità dei serbatoi per la benzina.

Ancora non comunicato il prezzo per l’Italia, dove la nuova barca non arriverà in tempi brevi. L’esemplare esposto a Dusseldorf era infatti un prototipo e non sarà esposto al Nauticsud in programma a Napoli dal 9 al 17 febbraio.