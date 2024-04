A Gaeta il 3° summit sull’economia del mare. Acampora (Assonautica): «Il settore vale oltre 140 miliardi di euro»

GAETA - Si svolgerà a Gaeta, dal 10 al 13 aprile, il 3° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum. L’evento, che celebra anche la Giornata Nazionale del Mare e la Giornata nazionale del Made in Italy 2024, riunisce più di 300 stakeholder istituzionali e associativi, rappresentativi di 20 aree di attività legate all’economia del mare, assieme a oltre 30 esponenti di Governo e Parlamento, tra ministri, sottosegretari, presidenti di commissione, deputati e senatori.

L’obiettivo dichiarato di questa edizione del summit è condividere una programmazione italiana unica di investimenti 2025-2027 sull’economia del mare, con un proprio Action Plan, in continuità con il Piano del Mare governativo e con le direttive a suo tempo concordate per lo sviluppo della Blue Economy. Secondo Giovanni Acampora, presidente di Assonautica Italiana, “l’occasione si profila utile per dare valore e futuro all’economia del mare che, con il suo insieme di filiere, in Italia vale ad oggi, tra componente diretta e indiretta, circa 143 miliardi di euro”.

Mercoledì 10, dopo i saluti istituzionali, verranno svelati in anteprima i dati del XII Rapporto Nazionale realizzato dall’Osservatorio Nazionale Economia del Mare OsserMare e dal Centro Studi Tagliacarne -Unioncamere. Il pomeriggio proseguirà con i panel dedicati all’istruzione: il primo, organizzato da FEE Italia a cui parteciperanno numerosi sindaci, dedicato al ruolo dell’educazione, a partire dal progetto Bandiera Blu; il secondo con il 1° Meeting nazionale sull’istruzione, formazione e occupazione marittima.

Giovedì 11 si apriranno le celebrazioni della Giornata Nazionale del Mare con il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci e numerosi rappresentanti del Governo e del Parlamento. Al centro il nuovo format di confronto “Blue Think Tank: XBlueLab”, un’officina di idee per il mare, per parlare, analizzare e studiare le strategie per “un’Italia Nazione di Mare” in una formula esclusiva di scambio creativo e interattivo.

Chiuderà la mattinata la presentazione della ricerca “Navigare i social: l’economia del mare nelle conversazioni degli italiani”, a cura di SocialData per Ossermare. Nell’occasione verranno illustrati gli ultimi 12 mesi di “discussioni online” degli italiani riguardanti tutte le tematiche inerenti l’economia del mare. E’ stato accertato, infatti, che con oltre 1,4 milioni di conversazioni e ben 523 milioni di interazioni in un anno, il mare si conferma un tema di centrale interesse nei dialoghi sui social.

La giornata di venerdì 12 sarà incentrata sulle Blue Audition, un format in cui i principali stakeholder di tutti i settori dell’economia del mare si confronteranno con l’obiettivo di condividere una programmazione italiana unica di investimenti 2025-2027, con un proprio Action Plan, in continuità con il Piano del Mare e per contribuire al Collegato sul Mare e sulla Blue Economy.

I lavori si concluderanno sabato 13 con un dibattito, con la cerimonia per il Premio Fondazione Atlantide e la Conferenza di Sistema di Assonautica Italiana. All’interno degli spazi di Villa Irlanda Grand Hotel si potrà visitare, inoltre, la mostra “Italia nazione di mare”, il cui percorso espositivo mette in evidenza la rilevanza dell’economia del mare per il tessuto culturale, sociale e produttivo del Paese.