Diventano tre le anteprime mondiali di Azimut a Cannes: con Magellano 60 e Verve 48 debutta anche l’Azimut 72 Fly

Fino a una settimana prima dell’apertura del Salone di Cannes, Azimut aveva annunciato la presentazione in anteprima mondiale del Magellano 60 e del Verve 48. Ma nell’immediata vigilia della fiera francese lo stato maggiore del cantiere ha deciso di allungare la lista delle premiere: lungo la banchina di Port Vieux sarà dunque ormeggiato anche il nuovissimo Azimut 72, yacht della linea fly presentato in anteprima mondiale.

E’ una barca di 22 metri metri progettata per gli esterni da Alberto Mancini, per gli interni dall’architetto e designer Fabio Fantolino, al suo debutto su uno yacht. Il cantiere assicura comunque che “come i modelli che l’hanno preceduto, anche il nuovo Fly 72 coniuga lo spirito rivoluzionario del passato con l’avanguardia del domani”.

Per ora non si sa molto sulla distribuzione degli spazi all’esterno e all’interno, né sono state fornite informazioni su motorizzazione e prestazioni. Appare certo, comunque, il rispetto della tradizione del marchio e dell’intera linea fly, da sempre capace di coniugare al meglio comfort e sportività, tenendo in gran conto anche l’eleganza. Ferma restando la base in vtr, sarà tutta da scoprire la scelta dei materiali, con tanto legno di qualità affiancato da preziosità in bronzo e laccati lucidi.