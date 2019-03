Fincantieri costruirà per Princess Cruises le più grandi navi da crociera mai realizzate in Italia a GNL

TRIESTE - La Princess Cruises costruirà da Fincantieri le più grandi navi da crociera mai realizzate in Italia. È arrivata, infatti, la firma dei contratti per la costruzione presso il cantiere di Monfalcone di 2 navi da crociera di prossima generazione da 175.000 tonnellate di stazza lorda ciascuna. Le consegne sono state fissate per il 2023 e 2025.

Le nuove navi, opzionate nel 2018, ospiteranno circa 4.300 passeggeri e si baseranno su un progetto di prossima generazione, diventando le prime navi dual-fuel della flotta di Princess Cruises ad essere alimentate primariamente a gas naturale liquefatto (Gnl). Si tratta dell’alimentazione più avanzata e a minor impatto ambientale dell’industria navale, nonché del combustibile fossile più ecologico al mondo, che abbatterà significativamente le emissioni atmosferiche e l’utilizzo di gasolio. Con cinque navi in costruzione nei prossimi sei anni, la Princess Cruises diventa la linea di crociere “premium” in più rapida crescita al mondo.



“Con questi nuovi contratti - ha detto Jan Swartz, presidente della compagnia - la Princess Cruises continua a crescere a livello globale, aggiungendo nuove navi alla flotta. Anche queste unità saranno costruite da Fincantieri, nostro partner di fiducia per la costruzione da molto tempo, e che porta decenni di esperienza a queste unità di nuova generazione. Un elemento ancora più entusiasmante - aggiunge il presidente della compagnia - è che queste due navi saranno progettate per includere la nostra piattaforma MedallionClass, basata su OceanMedallion, il dispositivo indossabile più avanzato disponibile nell’industria alberghiera globale”. Considerato un importante passo avanti nel settore turistico e recentemente premiato con il CES® 2019 Innovation Award, OceanMedallion è una tecnologia che offre un servizio personalizzato su larga scala attraverso l’interazione tra ospiti e personale, oltre a consentire un intrattenimento di tipo interattivo.

“Questo risultato - dice Giuseppe Bono, ad di Fincantieri - è un’ulteriore attestazione di fiducia che riceviamo dal mercato, attraverso la quale guardiamo ambiziosamente al futuro. Da un lato, infatti, premia il nostro grande lavoro di innovazione, grazie al quale abbiamo potuto offrire al cliente una proposta che è da record non soltanto in termini dimensionali. Dall’altro siamo convinti che da questo progetto di sicuro successo potrà derivare una nuova “famiglia” di navi per uno dei brand più prestigiosi del Gruppo Carnival. Per Princess Cruises, infatti, abbiamo ricevuto ordini per ben 21 unità, altro risultato senza precedenti in questa industria”.

Avanti tutta nel settore delle crociere dove Fincantieri è un punto di riferimento globale. Il Clia (Cruise Lines International Association) e le Nazioni Unite hanno riportato che la crescita dei crocieristi tra il 2004 e il 2014 ha superato di oltre il 20% quella delle persone che scelgono vacanze sulla terraferma, e il Clia prevede che 30 milioni di persone effettueranno una crociera oceanica nel 2019, un record assoluto. Queste statistiche indicano un florido futuro per il settore crocieristico, così come per tutti i partner del settore che potranno allargare la propria offerta per soddisfare le crescenti richieste dei clienti.