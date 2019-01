Fincantieri, due ammiraglie per Oceania Cruises. Commesse per oltre un miliardo di euro

TRIESTE - Ancora due commesse per Fincantieri. Ancora lavoro per oltre un miliardo di euro. Il gruppo americano Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. ha ordinato le due nuove navi destinate al brand Oceania Cruises. Il contratto prevede le consegne rispettivamente nel 2022 e nel 2025. Con circa 67.000 tonnellate di stazza lorda e una capacità di ospitare circa 1.200 passeggeri, queste unità saranno le ammiraglie della flotta del futuro di Oceania Cruises, per cui il Gruppo ha costruito “Marina” e “Riviera” rispettivamente nel 2011 e 2012 presso il cantiere di Sestri. Le due nuove navi saranno le prime della nuova Classe Allura.

«Siamo entusiasti di ampliare la flotta di Oceania Cruises con nuove navi - ha detto Frank Del Rio, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - per soddisfare la forte domanda in tutto il mondo di crociere orientate all’unicità della destinazione e alla ricercatezza. Questa nuova classe di navi migliorerà ulteriormente l’esperienza già eccellente degli ospiti di Oceania Cruises e rafforzerà significativamente la domanda sia da parte dei nuovi ospiti che di quelli di ritorno, che alla fine determineranno ulteriori ritorni per gli azionisti». Grande soddisfazione per questo nuovo contratto anche in Fincantieri. «Questo nuovo progetto di successo per Oceania Cruises - detto Giuseppe Bono, ceo di Fincantieri - è l’ennesima dimostrazione della nostra abilità di mettere a frutto innovazione e diversificazione del prodotto per incontrare le esigenze di ogni tipo di cliente, una capacità che ci distingue nel panorama mondiale. Questo ordine ribadisce non soltanto il nostro primato nel comparto di lusso, ma al tempo stesso rafforza ulteriormente una leadership nel settore delle navi da crociera senza precedenti, con un carico di lavoro che si attesta a 55 unità per la maggior parte dei brand che operano su questo mercato, e consegne che si estendono addirittura fino al 2027».

La Norwegian Cruise Line Holdings è fra i primi gruppi crocieristici al mondo. Ne fanno parte, oltre a Oceania Cruises, i brand Norwegian Cruise Line, per il quale Fincantieri sta sviluppando la nuova classe “Leonardo”, 6 unità con consegne comprese tra il 2022 e il 2027, e Regent Seven Seas Cruises, per il quale Fincantieri ha consegnato a Sestri Ponente (Genova) l’unità extra-lusso “Seven Seas Explorer” nel 2016 e sta ora realizzando un’unità gemella con consegna prevista nel 2020 ad Ancona.