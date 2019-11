Fincantieri, Giordo nuovo direttore generale della Divisione Navi Militari

TRIESTE - È Giuseppe Giordo il nuovo direttore generale della Divisione Navi Militari di Fincantieri. L’uomo giusto al posto giusto visto che Giordo vanta trent’anni di esperienza nel settore della difesa e dell’aeronautica. Una nomina, quindi, che mira ad un ulteriore rafforzamento del business militare di Fincantieri.

Nel corso della sua carriera Giordo ha sviluppato una profonda conoscenza del mercato nazionale e di quelli internazionali, avendo ricoperto molteplici ruoli apicali in Italia e all’estero e consolidato solidi e duraturi rapporti con i maggiori operatori del comparto.

Tra gli incarichi recenti da ricordare che dal gennaio 2018, Giordo è membro del Consiglio di Amministrazione dell’industria dell’Aerospazio e difesa saudita (SAMI), nominato dal Fondo per gli investimenti pubblici del Regno dell'Arabia Saudita, a seguito di una ricerca e selezione mondiale che ha coinvolto più di trecento dirigenti internazionali. Da maggio 2016 ad Aprile 2019, Giuseppe Giordo è stato Presidente e Amministratore Delegato di Aero Vodochody Aerospace Group, la più grande e storica azienda aeronautica della Repubblica Ceca. Durante lo stesso periodo, Giordo è stato nominato Presidente della Confederazione delle industrie aeronautiche della Repubblica Ceca. In meno di tre anni, Giordo ha rilanciato e riorganizzato la Società del gruppo trasformando l’azienda da fornitore “low cost” di prodotti e servizi a leader internazionale nel settore degli aerei e servizi di addestramento rafforzando anche il ruolo nelle principali collaborazioni internazionali in ambito civile.

La nomina di Giordo a direttore generale della Divisione Navi Militari di Fincantieri libera da questo ruolo Giuseppe Bono, ad di Fincantieri, che fino ad oggi manteneva l’interim. Nella nota di presentazione di Fincantieri sottolinea che “l’ingresso di Giordo riveste particolare importanza non solo per Fincantieri, ma per l’industria del Paese che torna ad avvalersi di una risorsa strategica che fa il suo rientro dall’estero”.