Frauscher-Porsche: potenza elettrica anche sull’acqua. Dal 2024 in acqua il day-cruiser a emissioni zero

Il cantiere austriaco Frauscher ha annunciato una collaborazione esclusiva con Porsche per lo sviluppo di una imbarcazione sportiva elettrica ad alte prestazioni. Lunga 8,67 metri, sarà basata sulla piattaforma del Frauscher 858 Fantom Air e dotata della tecnologia di propulsione della futura Porsche Macan elettrica.

La prima unità verrà varata non prima del 2024 e inizialmente se ne produrranno 25 unità, destinate prevalentemente ai laghi. Ma sin da ora si prevede uno sviluppo della collaborazione tra il cantiere austriaco e il costruttore tedesco, alla quale parteciperà anche il cantiere nautico Feltrinelli, che fornirà supporto tecnico e logistico nel suo ruolo di distributore per l’Italia dei prodotti Frauscher.

A giudicare dalle prime immagini diffuse dal cantiere, la plancetta di poppa condurrà a una generosa area lounge con due comodi prendisole, ma anche a prua è prevista una seconda area relax. L’imbarcazione sarà dotata inoltre di due tendalini per l’ombra, un frigorifero, un salpancora elettrico con un’ancora in acciaio inossidabile e un sistema audio premium. Come il Frauscher 858 Fantom Air con sistema di propulsione tradizionale, anche la versione elettrica potrà offrire fino a 9 posti.

Ma il “pezzo forte” del progetto è ovviamente la motorizzazione elettrica fornita da Porsche. A Stoccarda assicurano di aver ottimizzato e sviluppato ulteriormente la tecnologia di propulsione progettata per i veicoli stradali, adattandola all’uso sull’acqua. Ciò consentirà di sfruttare l’innovativa tecnologia di propulsione automobilistica Premium Platform Electric (PPE), su cui si baserà la futura Macan, primo modello Porsche completamente elettrico.

Questa tecnologia comprende la batteria ad alta tensione agli ioni di litio con una capacità totale di circa 100 kWh, un motore elettrico sincrono a eccitazione permanente (PSM) di ultima generazione e la relativa elettronica di potenza. Grazie alla tecnologia a 800 volt di Porsche, l’imbarcazione elettrica potrà essere ricaricata presso le stazioni di ricarica rapida a corrente continua, ma sarà possibile anche la ricarica a corrente alternata.

Motorizzazione a zero emissioni a parte, la collaborazione con Porsche si farà apprezzare anche per alcuni dettagli dell’allestimento, che portano la firma dello stile di Stoccarda. Lo Studio F.A. Porsche è responsabile infatti del design della timoneria, incluso il volante e la consolle con comandi e display integrati.

I primi vari scatteranno, come detto, a partire dal 2024. Nelle previsioni si ipotizza una domanda sostenuta nelle zone lacustri, dove è vietata, o molto limitata, la navigazione con imbarcazioni tradizionali. Ma sia in casa Frauscher sia in Porsche tengono a dire che “il modello in arrivo sarà perfetto anche per il mare, garantendo una sicurezza totale anche nelle condizioni meteomarine più sfidanti”.

“La nostra imbarcazione è perfetta come day-cruiser per gite rilassanti o anche come tender per un super yacht”, afferma Stefan Frauscher, che nel suo ruolo di amministratore delegato ha ampi poteri decisionali nello sviluppo del progetto, e crede fermamente nella crescita e nella diffusione della navigazione in modalità elettrica. “La propulsione a emissioni zero – aggiunge il manager austriaco - è sempre più importante anche nel nostro settore. Da un lato è sempre più richiesta dalla società e, dall’altro, i nostri clienti sono molto soddisfatti dei vantaggi determinati dalla silenziosità, dall’assenza di vibrazioni e di odori e dall’affidabilità”.

“Fondato da mio nonno nel 1927- tiene a dire ancora Stefan Frauscher - il nostro cantiere costruisce barche elettriche dal 1955, e la collaborazione con Porsche ci offre ora l’opportunità di consolidare il nostro ruolo di leader in questo settore. Inoltre, entrambe le aziende hanno valori molto simili, portano il nome della famiglia che le ha fondate e si concentrano su innovazione, design e qualità.”

Medesimo entusiasmo si respira in casa Porsche. “Siamo sinonimo di lusso all’avanguardia, ad alte prestazioni e sostenibile, e stiamo ridefinendo questo concetto. Il nostro obiettivo è ispirare i nostri clienti e realizzare i loro sogni. Il Frauscher x Porsche 850 Fantom Air, come le nostre auto sportive, offre prestazioni eccezionali ed esperienze di lusso”, afferma Lutz Meschke, vicepresidente e membro del consiglio direttivo Finance and IT di Porsche.

Gli fa eco Jörg Kerner, vicepresidente della linea di prodotti Macan. “Con la versione elettrica del nostro Suv vogliamo offrire il modello più sportivo del suo segmento. Questo è il nostro obiettivo di sviluppo dichiarato e abbiamo portato questa stessa ambizione a bordo del nuovo modello. L’eFantom offre la E-performance tipica di Porsche con eccellenti proprietà di guida. I potenti motori elettrici di ultima generazione e la gestione all’avanguardia delle batterie e della carica funzionano bene anche sull’acqua, e ciò testimonia l’eccellenza della nostra piattaforma elettrica modulare premium”.