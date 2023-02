Giorgio Armani dalla moda alla nautica: evento-show per presentare l’Admiral 72 progettato con TISG

MARINA DI CARRARA - Dopo la moda, Giorgio Armani approda nel mondo della grande nautica. A un anno e mezzo di distanza dall’accordo con Giovanni Costantino, fondatore e Ceo di The Italian Sea Group, e dall’ingresso come azionista nell’azienda carrarese, lo stilista italiano più noto nel mondo ha presentato infatti, in un evento-show riservato a 700 ospiti, il progetto dell’”Admiral 72 by Giorgio Armani”, mega yacht di 72 metri che sarà varato all’inizio del 2024. Si tratta della prima delle due barche disegnate interamente dallo stilista, sia nelle linee esterne sia negli interni, e i tratti distintivi dello stile sono subito evidenti: minimalismo, essenzialità, eleganza sofisticata e mai urlata.

«Ho pensato di creare ambienti personalizzati come abiti su misura, con la stessa cura nella scelta dei materiali e delle lavorazioni” ha detto Armani. E ha aggiunto: “Il mare e il design sono due grandi passioni e grazie a questa nuova collaborazione posso estendere al mondo della nautica la mia idea di arredo. Come nella moda, estetica e funzione devono andare in perfetto accordo. Solo così si produce armonia».

Il primo armatore è Costas Cleanthous, fondatore e amministratore delegato di Trading Point, società che opera con il nome commerciale di XM.com, colosso della finanza che opera nel mondo. Con lui si sono ritrovati a Marina di Carrara, la sera dell’11 febbraio, esponenti della grande nautica e dell’alta moda oltre a numerosi ospiti (armatori, azionisti, imprenditori, finanzieri, broker, attori, attrici, autorità, giornalisti) ai quali sono stati riservati una cena privata firmata dallo chef Cerea (3 stelle Michelin), una esibizione della cover band Inspiration e, soprattutto, la sfilata di moda con gli abiti firmati Armani. Uno spettacolo di laser mapping ha svelato il layout del mega yacht e introdotto la sfilata, conclusasi poi con il saluto dello stilista.

Del nuovo megayacht sono stati mostrati per ora soltanto rendering e fornite informazioni relative alla stazza lorda (1.800 Gross Tonnace) e alla classificazione ice-class per navigazione in acque polari. E’ stato detto anche che l’autonomia supererà le 5.500 miglia nautiche, ma non sono state diffuse informazioni dettagliate su motorizzazione, prestazioni, allestimenti. Facile prevedere, comunque, che la firma Armani/Casa risulterà decisiva per l’esaltazione di interior design capaci di stupire per eleganza e comfort.

In proposito è stato ricordato dai vertici di TISG che “gli interni Armani/Casa amplificano la filosofia estetica di Giorgio Armani, caratterizzata da un lusso discreto e ricercato e da tonalità sussurrate. Il décor – viene sottolineato - è deciso ma rilassato, l’armonia generale è data dall’insieme di elementi abilmente fusi in un unicum indiscutibilmente esclusivo. L’apparente minimalismo trova il suo contrappunto nell’uso di materiali preziosi e ricercati, di finiture pregiate di derivazione artigianale e nel sapiente mix di colori morbidi o vibranti”.

L’importanza dell’evento è stata sottolineata non solo dalla presenza di Giorgio Armani ma anche dalle parole di Giovanni Costantino, l’imprenditore che ha fatto di The Italian Sea Group il primo produttore italiano di superyacht sopra i 50 metri, come riconosciuto dal Global Order Book 2023 (la classifica internazionale stilata da Boat International). L’imprenditore a capo del colosso della nautica italiana ha tenuto a ricordare che al di là del ruolo di Armani come azionista, è stata avviata una collaborazione tecnica già con il refit del “Re Giorgio”, lo yacht dello stilista sottoposto a lavori di ammodernamento nel cantiere di Marina di Carrara.

Una nota di TISG diffusa dopo la serata evento dell’11 febbraio spiega infine come lo stile del nuovo Admiral di 72 metri risulti “inconfondibile e immediatamente riconoscibile sia nelle linee esterne che nei raffinati interni”, e sottolinea come “il minimalismo senza tempo che da sempre appartiene alla filosofia creativa di Armani ridefinisca l’essenza stessa del concetto di megayacht di alto livello in modo radicale ed elegante, basandosi su principi di essenzialità e sofisticatezza”.