Gozzi Mimì al Salone di Genova con tre anteprime

NAPOLI - Avanti tutta con fiducia e ottimismo: il clima d’incertezza che tuttora grava sulla vigilia del Salone di Genova non ha fermato i piani di Mimì, il cantiere fondato 45 anni fa, a Napoli, da Domenico Senese (per tutti Mimì) specializzatosi nella costruzione di gozzi in legno e vetroresina e puntualmente segnalatosi, grazie alla collaborazione di un designer come Valerio Rivellini, per la capacità di innovare senza tradire la tradizione. E’ in questa ottica, dunque, che il cantiere di Agnano ha aggiornato la gamma con tre novità importanti, che verranno presentate in anteprima assoluta in quello che viene orgogliosamente definito “il salone più importante del Mediterraneo”.

Dal primo al 6 ottobre sarà dunque possibile scoprire il Libeccio 11 e il 9.5 nei nuovi allestimenti Walkaround, caratterizzati dal perfetto connubio tra sportività ed eleganza, e il Classic 8.5, definito dal cantiere “un raffinato omaggio ai gozzi sorrentini degli anni ’60, che racchiude al contempo tutti i vantaggi della tecnologia moderna”.

“Siamo molto orgogliosi di essere presenti a questo importante appuntamento, dove esponiamo tre novità che non passeranno inosservate per la loro indiscussa carica innovativa, unita come sempre al forte richiamo per la tradizione”, ha commentato Mimì Senese, rammentando il ruolo avuto da Rivellini nella progettazione. “Un ruolo importante – ha sottolineato il titolare del cantiere – che ci consente una volta di più di distinguerci nel settore per la perfetta unione tra forma e funzione e per l’equilibrio tra modernità e tradizione”.

Ma vediamo, più da vicino, in che cosa consistono le tre novità annunciate dal cantiere partenopeo: il Libeccio 11 Walkaround è un gozzo dalle caratteristiche inedite, pensato per conquistare giovani armatori alla ricerca del giusto compromesso tra raffinatezza e prestazioni. “Con questo modello – informa una nota del cantiere - il concetto di gozzo si trasforma e si rivolge anche agli armatori più moderni, amanti dell’eleganza ma con esigenze di vivibilità e sportività”. Particolare decisamente non trascurabile, l’11 Walkaround è l’unico gozzo al mondo ad avere un garage a poppa per tender e toys, oltre ad offrire all’interno due cabine, una cucina e un bagno.

Seconda importante novità è il Libeccio 9.5 (sempre con guida centrale, come il fratello maggiore). Caratterizzato come l’altro da grande vivibilità e ampia superficie calpestabile, viene definito dal cantiere come “modello giovanile”. Ma tra le caratteristiche distintive vale la pena ricordare che dispone di una consolle centrale e di un inedito mobile bar a poppa con seduta nascosta che può essere usato anche come mobile da cucina. All’interno offre una dinette e un letto matrimoniale a cui può essere aggiunto un letto da una piazza e mezzo.

Libeccio 8.5 Classic, infine, si distingue per uno stile inconfondibile e un forte richiamo al passato, tanto che il suo design vuole essere un omaggio al gozzo sorrentino degli anni ‘60. Rappresenta il connubio perfetto tra lo stile classico della navigazione con barra e le più recenti innovazioni tecnologiche, grazie alle quali è possibile raggiungere i 20 nodi. Per questo può essere definito gozzo classico con tutti i vantaggi della tecnologia moderna e richiami quasi futuristici: è dotato, tra l’altro, di verricello elettrico, luci di cortesia e pannelli in plexiglass che fanno da sfondo agli scalini che portano al prendisole di prua. Il gavone è in pratica un’ampia cabina matrimoniale.

Vale la pena ricordare che saranno presenti a Genova anche il Libeccio 6.5, il 7.0 Classic, il 7.5, l’Open e lo Sport 8.5. Presso lo stand Yanmar, scelta come barca tester, ci sarà inoltre il Libeccio 11 Cabin, imbarcazione di grande successo lanciata lo scorso anno, spinta da due motori da 250 cavalli.