Intermarine (IMMSI), consegnata a Guardia Costiera seconda nave classe “Angeli del Mare”

MESSINA - Intermarine, controllata di IMMSI, ha consegnato oggi al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera presso il cantiere di Messina la CP 421 ‘Roberto Aringhierì, seconda nave della classe ‘Angeli del Mare”, le più lunghe navi auto raddrizzanti e inaffondabili mai costruite in Italia e tra le navi del comparto SAR (Search and Rescue) più grandi al mondo. Lo comunica la società in una nota, specificando che la CP 421 e la CP 420 ‘Natale De Grazia sono motovedette pensate e progettate per la ricerca e il salvataggio in mare, una missione che possono svolgere anche in condizioni metereologiche e marine particolarmente critiche. La nave, costruita presso i cantieri Intermarine di Messina, è in lega leggera, lunga fuori tutto oltre 33 metri. Lo scafo ha una forma di carena a V profonda che consente una velocità massima di oltre 31 nodi e, alla velocità di 28 nodi, garantisce un’autonomia di oltre 1.000 miglia nautiche. La nave ospita un equipaggio di 10 persone.