Invictus, ecco come sarà il TT420, la nuova vice ammiraglia che debutterà al Boot di Düsseldorf

BORGIA - In vista del Boot di Düsseldorf, prima fiera nautica del 2023, in programma dal 21 al 29 gennaio, fervono i preparativi in casa Aschenez, l’azienda calabrese guidata da Rosario Alcaro titolare del marchio Invictus: sotto i capannoni di Borgia, storica sede del cantiere affacciato sullo Jonio, è stato appena completato (e sottoposto ai definitivi test in mare) l’esemplare numero 1 della nuova vice ammiraglia della gamma: si chiama TT420, misura circa 13 metri e va a collocarsi nella scia della sorella maggiore TT460, imbarcazione di circa 15 metri che nel 2020 venne premiata con il Design Innovation Award.

Disegnata da Christian Grande (come tutte le unità della gamma Invictus) la nuova barca ricalca gli stilemi della TT460 e si segnala per la capacità di offrire, sia pure su dimensioni inferiori, molte delle qualità sperimentate con successo sulla sorella maggiore, a cominciare dalla disponibilità di un garage per il tender, valore aggiunto decisamente inusuale su barche di questa misura.

Per il momento è stata annunciata la disponibilità di un’unica versione motorizzata con due entrofuoribordo D6 Volvo Penta da 440 cavalli, ma non è da escludere che in futuro venga proposta anche una versione con propulsori fuoribordo. Non comunicate, per ora, le prestazioni, né il prezzo.

A Düsseldorf, intanto, sarà possibile apprezzare da vicino le soluzioni stilistiche adottate da Christian Grande, mirate ad esaltare il giusto equilibrio tra sportività, eleganza e comfort. Sin da ora possiamo dire che tra gli elementi caratterizzanti c’è il parabrezza integrale in cristallo, dal tratto elegante, e con tergicristalli, che trova continuità nel grande (anzi grandissimo) hard-top in carbonio. Una nota del cantiere diffusa in vista dell’esposizione a Düsseldorf sottolinea che “si tratta di una soluzione inusuale su una barca di queste dimensioni, in grado di proteggere durante la navigazione e di assicurare al tempo stesso una corretta circolazione dì aria quando si è in rada, tramite un sistema di apertura frontale”.

La coperta, caratterizzata sull’intera lunghezza da un camminamento perimetrale protetto da alte murate, accoglie a prua un prendisole convertibile in chaise longue; a centro barca, grazie ai tavolini abbattibili, la spaziosa dinette può convertirsi in un grande spazio per il relax riparato dall’hard-top. Alla stessa altezza le murate possono essere dotate opzionalmente di due terrazze laterali abbattibili, aumentando così lo spazio vivibile a bordo, ma soprattutto offrendo una percezione di apertura verso l’esterno. “E’ una soluzione – dice Christian Grande - che si apprezza al massimo durante il pranzo e il relax, contribuendo ad abbattere l’ideale barriera verso l’ambiente circostante”.

Tutta da scoprire la spiaggetta di poppa rivestita in teak (come pure tutto il ponte). Come per l’ammiraglia TT460 è stato previsto infatti di dotarla di un dispositivo idraulico di movimentazione per facilitare la risalita a bordo e la gestione del tender: una dotazione rara per questa categoria di barche, come pure è rara la presenza a bordo di un vero e proprio garage capace di ospitare un tender di 2,10 metri.

Quanto agli interni, si è optato per una soluzione open space, che entrando sottocoperta mette in evidenza la spaziosa zona living con divani a U che si trasformano sorprendentemente in un comodo letto matrimoniale. A poppa si trova invece una cabina con letti separati. Le generose murate hanno permesso di ottenere interessanti altezze interne che hanno consentito di ricavare un ampio bagno con doccia separata.

La prima unità esposta a Düsseldorf presenterà la tradizionale verniciatura “personal white” identificativa del cantiere. Ma questa nuova TT420, come la TT460, sarà poi disponibile anche nel nuovo speciale colore “vogue white”, un’opzione – tengono a sottolineare in cantiere – che rappresenta la capacità del brand Invictus di interpretare in modo unico anche un colore semplice come il bianco.