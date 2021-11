Invictus prepara il debutto in prima mondiale al Boot di Düsseldorf della GT320S fuoribordo: stile e comfort firmati Christian Grande

BORGIA - La stagione dei saloni nautici 2021 non è ancora conclusa, ma i cantieri italiani già guardano al 2022, ovvero al Boot di Düsseldorf, mega evento fieristico in programma dal 22 al 30 gennaio nella città situata sulle rive del Reno. In prima linea, su questo fronte, Invictus Yacht: stranamente assente negli ultimi eventi che hanno visto protagonista il Made in Sud (Salone di Bologna e Navigare di Napoli) il cantiere calabrese ha annunciato la partecipazione al salone tedesco, dove occuperà ben due aree espositive (Hall 4, Stand B60, e Hall 5, Stand A21) esponendo otto modelli. Tra questi l’SX200, al debutto sul mercato tedesco, e – soprattutto – la nuovissima GT320S, barca di 9.93 metri che verrà presentata in anteprima mondiale nella inedita versione fuoribordo.

Insomma, un bel modo di prepararsi alla nuova stagione, nella scia dei successi che hanno spinto l’azienda guidata da Rosario Alcaro a produrre più di 300 unità l’anno, distinguendosi per lo stile firmato da Christian Grande, per le doti marine e per la qualità dei materiali e delle finiture. Tutta roba che ha fatto del marchio Invictus un esempio d’innovazione apprezzato in Italia e all’estero, con la Germania, la Francia e la Spagna tra i principali mercati d’esportazione.

La nuovissima GT320S pronta a debuttare a Düsseldorf è la quarta imbarcazione allestita in versione fuoribordo dopo GT280S, TT280S e GT370S. Con il modello entrofuoribordo finora conosciuto condivide la caratteristica prua semirovescia, segno distintivo della gamma, e le ampie vetrate poste a murata. L’elemento di distinzione sta invece nella nuova organizzazione degli spazi di coperta, grazie ai volumi solitamente dedicati al vano motore, che in questa configurazione vengono destinati a un’ampia zona living, con aree ben più generose rispetto a barche di pari dimensioni.

L’attenzione alla comodità degli ospiti è evidenziata anche dalla presenza di una porta laterale di accesso sulla murata sinistra, ideale in caso di ormeggi all’inglese. Al posto di questa soluzione, l’armatore può comunque optare per la fiancata abbattibile, trasformabile, a seconda delle necessità, in terrazzino, per un luogo di relax all’ombra dell’hard-top, o in una vera plancetta bagno.

La nuova GT320S nasce con un bimini che può essere automatizzato o, su richiesta, può essere dotata di hard-top in carbonio con corpi illuminanti integrati: una soluzione che lascia immaginare di essere a bordo di un prodotto di dimensioni superiori.

Sottocoperta, le ampie vetrate lineari regalano una notevole quantità di luce naturale. A prua la zona dinette accoglie un mobile contenitore trasformabile in letto, che si aggiunge all’ampio matrimoniale di poppa, dotato di grandi spazi di stivaggio e armadiature. A centro barca, il bagno è dotato di tutti i comfort necessari a godere appieno della vita a bordo.

L’attenzione ai dettagli si unisce a quella per le prestazioni. Il cantiere ha infatti previsto una coppia di fuoribordo da 300 HP ciascuno (sulla prima unità forniti da Yamaha), ma ha già pensato anche a quegli armatori che desiderano ancora più velocità, potendo montare fino a 900 hp complessivi.

L’Invictus GT320S è disponibile in otto combinazioni di colore, dalle più chiare alle più scure, e con quattro tipologie di selleria di coperta per soddisfare tutte le richieste, dalle più moderne a quelle più classiche. Le colorazioni esterne sono sempre coordinate con la versione di interni sottocoperta in composite gray.

Gli armatori che desiderano un ulteriore livello di customizzazione possono sfruttare i servizi garantiti dall’Atelier Invictus, che mette a disposizione dei propri clienti una rete di artigiani specializzati e fornitori altamente qualificati. Il cliente è così accudito fin dalle prime fasi dell’acquisto e guidato attraverso un vero e proprio laboratorio in cui si progetta la barca con inserti materici individuali e dotazioni dedicate. La barca di serie diventa così custom, capace di esprimere ancora più precisamente la personalità, lo stile e i gusti dell’armatore.