Italia Yachts, arriva il 14.98: sarà Bellissima. Punta a unire lusso e razionale comodità

ROMA - L’obiettivo primario di un cantiere che costruisce imbarcazioni a vela è coniugare tecnologia moderna con prestazioni e comfort, un traguardo che Italia yachts sembra raggiunto una volta di più con l’arrivo del primo esemplare della nuova IY 14,98. Prua affilata, per fendere l’acqua spostandone una massa contenuta, ottimizzando la minore resistenza dinamica, ma volumi generosi a poppa, che garantiscono prestazioni di livello, la prima IY 14,98 prenderà presto la via del mare nella versione Bellissima, meno estrema della linea Fuoriserie. Disegnata da Maurizio Cossutti, nella filosofia di Italia Yachts è una imbarcazione a vela all-round che lascia prevedere, una volta di più, performance da fast cruiser, e comodità negli interni tali da rendere molto più che piacevoli anche alle lunghe crociere. Gli interni, pensati da Mirko Arbore e ottimizzati da Emanuele Pillon, puntano a unire lusso e razionale comodità con volumetrie insospettabili su uno scafo che sfiora appena i 12 metri fuori tutto.

Vista da prua, infatti, sembra stretta, quasi un siluro. In realtà la sensazione risponde al vero, ma la matematica dello scafo, sviluppata con software di analisi estremamente evoluti, riesce a garantire insieme prestazioni elevate, e importanti volumi, per una grande vivibilità degli interni. Per convincersene è sufficiente spostare l’angolo di osservazione verso poppa, che si mostra in tutta la sua ampiezza, in grado di garantire anche un’ottima stabilità in navigazione. Tra le caratteristiche tecnico-costruttive una coperta stampata in infusione su stampo femmina, in vinilestere con rinforzi in composito e pvc a densità variabile, che rendono la barca un monolite solido, robusto e leggero.

Ma la razionalità parte già dal progetto, con gavoni esterni che prevedono anche il vano zattera al centro del pozzetto, lasciando libertà di movimento all’equipaggio in ogni condizione meteo, anche durante una crociera senza ambizioni “corsaiole”.

Del resto l’esperienza di questo cantiere giovane (nato nel 2011 a Chioggia) ha sposato da subito la missione di progettare e costruire barche a vela veloci, belle e sicure. E oggi, sono più di 130 gli esemplari di Italia Yachts costruiti, con una gamma da 34 a 54 piedi.

In parallelo alla novità, infine, un remaking stilistico dell’ammiraglia, la IY 15,98, anche questa in fase di allestimento finale nella versione Bellissima.