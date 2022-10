Luna Rossa, varata a Cagliari la nuova imbarcazione camouflage: si riparte col varo della madrina Miuccia Prada

A Cagliari tocca l’acqua una nuova Luna Rossa in scala ridotta che fungerà da barca laboratorio del team di Luna Rossa Prada Pirelli. Una barca esteticamente splendida con la sua livrea optical giocata in rosso, nero e bianco – anche un camouoflage per confondere gli avversari rispetto a linee d’acqua e performance come le navi da guerra di inizio novecento, ricorda Bertelli - orgogliosamente progettata e costruita “in casa” a Cagliari all’interno del team. La nuova Luna serve per sperimentare e trarre dati per la realizzazione del nuovo, e unico, AC 75 che vedrà la luce nel 2023 avanzato e verrà usato a Barcellona nella 37esima Coppa America nell’autunno del 2024.

Uno squarcio nella cortina di silenzio della intensa attività che il Team voluto da Patrizio Bertelli, patron di Prada, alla sua settima sfida, ha iniziato all’indomani della conclusione a marzo 2021 della 36esima edizione di Auckland. La Luna Rossa in formato ridotto ha toccato l’acqua dopo che Miuccia Prada ha energicamente rotto la tradizionale bottiglia di bollicine sulla prua. A festeggiare oltre a Patrizio Bertelli, Marco Tronchetti Provera, il Presidente del Circolo Vela Sicilia Agostino Randazzo e lo Skipper Max Sirena, l’intero team di circa 100 persone insieme alle famiglie, uno dei potenti motori di questa impresa.

Mancano 2 anni alle regate della 87esima America’s Cup. Sembra tanto tempo, ma in effetti è pochissimo per una impresa oggi più che mai è prepotentemente tecnologica, tanto che numericamente il team progettuale è più numeroso di quello dei velisti.

Dove e quando la 37° America’s Cup

La 37esima America’s Cup si correrà tra settembre e ottobre 2024 a Barcellona, unica città al mondo che potrà vantarsi di aver ospitato le Olimpiadi e la Coppa America. Le basi dei 5 team sono già state decise, Luna Rossa sarà al Moll de Levant, vicino all’Hotel W, la più vicina all’area Hospitality e al lungomare da dove seguire le regate.

I Team in lizza

Il Defender è Emirates Team New Zealand. I Challenger che hanno lanciato il guanto di sfida sono IneosBritannia, Challenger of Record col Royal Yacht Squadron, Luna Rossa Prada Pirelli con il Circolo Vela Sicilia, American Magic con il New York Yacht Club e Alinghi Red Bull Racing con la Société Nautique de Genève. Pagando una penale si può sfidare fino al 31 maggio 2023, ma a quel punto il tempo sarebbe troppo poco per una sfida competitiva.

Barche, velisti e ciclisti

Gli scafi che disputeranno la 37° America’s Cup sono gli AC 75 volanti visti a Auckland per i quali sono previste modifiche per renderli più adatti al vento più leggero (si corre con vento tra i 6.5 e i 21 nodi) che ci si aspetta a Barcellona e all’equipaggio ridotto a 8 uomini. Con la riduzione degli uomini a bordo, vista la quantità di energia necessaria – e da produrre con forza umana - per manovrare i foil, vengono riammessi “i ciclisti”, vietati a Auckland, che la creeranno pedalando. Meno velisti puri a bordo quindi, principalmente timoniere, flight controller e sail trimmer. Inoltre, per evitare fughe di cervelli velici, l’equipaggio dovrà risultare da marzo 2021 della nazionalità del Club sfidante. O aver gareggiato con il team nella 36esima edizione.

Ricerca , sviluppo e le Barche Laboratorio

Per la 87esima America’s Cup ciascun team può costruire un solo AC 75. Per la ricerca e lo sviluppo si possono usare gli AC 40, scafi commissionati in Cina e attrezzati in Nuova Zelanda che ciascun team è obbligato ad acquistare da una società collegata al Defender. Si possono però anche realizzare, su proprio progetto e cantiere, degli scafi di non più di 12 metri, i LEQ12 ( che sta per Less/Equal12), da utilizzare come barche laboratorio per mettere insieme i dati necessari per la realizzazione degli AC 75 che verranno varati verosimilmente in autunno 2023, ma i cui disegni vanno consegnati a inizio 2023.

Sia per le Barche Laboratorio, che per gli AC 75 esistono limitazioni a modifiche e parti (bracci, foil, randa etc) che si possono costruire. Luna Rossa e Ineos Britannia hanno fatto una scelta di autonomia scegliendo di progettare e costruire un proprio LEQ12. Quello italiano è stato varato oggi 13 ottobre, quello inglese è in arrivo nella base invernale britannica a Palma di Maiorca.

AC40 e le America’s Cup di giovani e donne

La consegna degli AC 40, dopo il primo al Defender, segue l’ordine delle sfide. Ad oggi solo quello dei kiwis è arrivato a destinazione e nei primi test mostra di volare a 34 nodi. Con gli AC 40 si correranno, se ci saranno, i due eventi preliminari della Coppa e le mini Coppe America, obbligatorie, Young e Female, riservate cioè ad equipaggi femminili e a equipaggi di giovani under 25. Ragione per cui Luna Rossa sta supportando con Federvela la Foiling Academy, con l’obiettivo di creare un vivaio di giovani ai quali attingere

Spionaggio e meteo condiviso

Con l’obiettivo di risparmiare risorse ed evitare situazioni di imbarazzo se non incidenti, come è successo in precedenti edizioni, in questa si è deciso di metter a fattor comune e di rendere noti, gli “spioni” dei singoli team che insieme seguono in acqua le barche, le osservano e fotografano, mettendo poi il materiale a disposizione di tutti. Stesso principio per le informazioni meteo. Scelte sulla cui rigorosa applicazione ci si interroga.