Crociere, il lusso tira: altre due navi Explora Journeys per il marchio del Gruppo Msc

GENOVA - Il lusso tira e tirerà sempre di più. Entro il 2025 saranno 60 milioni in più nel mondo i fruitori di vacanze da sogno. E allora avanti tutta verso la costruzione di navi di media grandezza ma capaci di offrire comfort e coccole come hotel di 5 e 6 stelle. E così, a soli due mesi dalla consegna di Explora I, il nuovo marchio del lusso del Gruppo Msc, Explora Journeys, ha varato Explora II e tagliato la prima lamiera di Exolora III.

Queste due navi sono la seconda e la terza unità, su un totale di ben quattro ordinate dal Gruppo Msc a Fincantieri. L’investimento complessivo per le quattro navi è pari a circa 2,3 miliardi di euro ed è in grado di generare una ricaduta sull’economia italiana superiore a 10 miliardi insieme a un impatto occupazionale estremamente elevato, dato che la costruzione di ogni singola nave richiede oltre 7 milioni di ore-uomo di lavoro e l’impiego medio di 2.500 persone per oltre due anni.

E non è finita qui. La compagnia dell’armatore Gianluigi Aponte, infatti, detiene anche opzioni con Fincantieri per altre due navi della stessa classe, la V e la VI. Sentite Michael Ungerer, ceo di Explora Journeys: “La duplice cerimonia di Sestri Ponente rappresenta un importante passo in avanti nella costruzione e nel rafforzamento del nostro brand, che sta ridefinendo gli standard dei viaggi oceanici di lusso grazie all’esperienza impareggiabile che le navi di Explora Journeys sono in grado di offrire ai nostri ospiti. Queste unità, all’avanguardia anche sotto il profilo ambientale, sono tra le migliori ambasciatrici del Made in Italy nel mondo e testimoniano sia l’elevata capacità manifatturiera e cantieristica dell’Italia, sia l’impegno del Gruppo Msc nei confronti di un Paese nel quale continuiamo a credere e a investire risorse molto significative”.

Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri, ha commentato: “La doppia cerimonia di oggi esprime pienamente il grande impegno produttivo di Fincantieri nella realizzazione per il gruppo Msc della classe Explora, un progetto che garantisce i più alti standard qualitativi e che è stato concepito sin dal principio per accelerare il percorso verso la nave ad emissioni zero”.

Dopo aver toccato per la prima volta l’acqua con il varo tecnico, Explora II verrà completata nei prossimi mesi e consegnata nell’estate dell’anno prossimo, trascorrendo le prime stagioni in Mediterraneo alla scoperta delle località più suggestive del Mare Nostrum, tra cui alcune incantevoli destinazioni italiane. Entrano nel circuito Roma, Napoli, Sorrento, Portofino, l’Argentario, Palermo, Siracusa, Trapani, Lipari, Cagliari, Alghero e la Costa Smeralda. Anche Explora I, che sta concludendo con successo la stagione inaugurale in Europa e nel corso della stagione invernale navigherà tra i Caraibi e la East e la West Coast degli Stati Uniti, farà ritorno in Mediterraneo nell’estate del 2024 per portare i propri ospiti alla scoperta di mete come la Puglia, la Sicilia e Venezia.

“La vacanza su navi - ha detto Leonardo Massa, direttore Italia di Explora Journeys - equivale a quella che si trascorre in un albergo a 5/6 stelle. Solo che in più su Explora l’albergo ti segue e hai modo di guardare tante località esclusive senza rinunciare a nulla del comfort più esclusivo”.

“Explora III, - ha detto il direttore tecnico del Gruppo Crociere di Msc - entrerà in servizio nell’estate 2026 e sarà la prima nave della flotta Explora a essere alimentata a gas naturale liquefatto (Gnl), uno dei carburanti marini più puliti al mondo disponibili su larga scala, destinato a giocare un ruolo cruciale nel percorso di decarbonizzazione dello shipping a livello globale. Il Gnl è infatti in grado di ridurre in maniera sostanziale le emissioni di ossido di zolfo (99%) e di ossido di azoto (85%), e svolge inoltre una funzione decisiva nella mitigazione del cambiamento climatico perché in grado di tagliare le emissioni di gas serra fino al 20% e di aprire la strada all’utilizzo di carburanti sostenibili non fossili come forme il Gnl bio e sintetico. A gennaio 2024 inizierà la costruzione di Explora IV, alimentata anch’essa a Gnl, che sarà ultimata all’inizio del 2027.

Tutte le navi di Explora Journeys sono dotate delle più recenti e sofisticate tecnologie ambientali disponibili a livello internazionale tra cui sistemi avanzati di riduzione catalitica selettiva, la connettività plug-in per l’alimentazione elettrica da terra, in grado di far sostare le navi in porto a emissioni zero, apparati di gestione del rumore subacqueo per proteggere la vita marina e una gamma completa di apparecchiature di bordo ad alta efficienza energetica per ottimizzare l’uso dei motori e ridurre ulteriormente le emissioni”

Il Gruppo Msc ha anche annunciato la nomina di Achille Staiano a direttore commerciale di Explora Journeys. "Faccio parte della famiglia Msc - ha detto Staiano - da quando avevo 19 anni e sono orgoglioso della crescita costante che ho vissuto. Il mio nuovo ruolo con Explora Journeys è una sfida entusiasmante e non vedo l'ora di contribuire alla continua crescita globale e al successo del marchio nel settore dei viaggi di lusso”.