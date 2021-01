Made in Italy protagonista ai Motor Boats Award 2021. All’Azimut S6 il premio tra i cruiser sportivi oltre 40 piedi

ROMA - Made in Italy ancora una volta protagonista nella nautica da diporto. L’edizione 2021 dei Motor Boat & Yachting Awards (concorso che premia le barche provate dall’omonimo magazine inglese tenendo conto del design, delle prestazioni e del rapporto qualità-prezzo) ha visto trionfare infatti, in una delle categorie più prestigiose, quella che mette a confronto sport-cruiser di misura superiore ai 40 piedi, l’S6 di Azimut: uno yacht di 18 metri, costruito facendo largo uso di carbonio e dotato di tre motori IPS Volvo 700 da 550 hp in grado di assicurare velocità di punta di 35 nodi (30 di crociera) offrendo al contempo il comfort e l’eleganza di tre cabine e due bagni.

Dominatore del mercato sin dalla fine del 2018, quando venne presentato al Salone di Cannes, l’Azimut S6 – vale la pena ricordarlo – deve gran parte del successo allo stile firmato da Stefano Righini per gli esterni e da Francesco Guida per gli interni.

Con l’Azimut S6 era entrata in finale anche un’altra barca italiana, il Pardo 50, che pure ha segnato una svolta importante nell’innovazione stilistica e nella capacità di coniugare prestazioni e comfort. Altri sport cruiser battuti sono stati, inoltre, il Fjord 41XL, il Princess V55 e il Sunseeker Predator 60 Evo.

Il Made in Italy si è comportato con onore anche in altre categorie dei Motor Boats Awards 2021. Tra le barche sportive di dimensioni compatte è entrato tra i finalisti il Cranchi E26, mentre tra i cruiser fino a 40 piedi (circa 12 metri) nessuna barca italiana ha avuto accesso alla finale.

Tra le imbarcazioni con flybridge fino a 50 e oltre 50 piedi sono risultati invece finalisti tre prodotti di Absolute: il 47 Fly e le navette Absolute 64 e 68. Buono anche il risultato ottenuto da Ferretti Group con il Pershing 8X e il Riva 110, entrambi finalisti nella prestigiosa categoria Yacht Custom.