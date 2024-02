Ecco il Magnum 63 ispirato alla Ford GT40 degli anni 60. L’ha voluto così un armatore collezionista di auto d’epoca

FIRENZE - Ci sono auto entrate nella storia, in certi casi addirittura nella leggenda, per l’esclusività dello stile, le straordinarie prestazioni e le vittorie in pista, nelle corse più prestigiose, come la 24 Ore di le Mans. Una di queste è la Ford GT 40, realizzata negli anni 60 dal colosso americano con l’obiettivo di battere la Ferrari nelle gare di durata. Obiettivo centrato, nella mitica maratona francese, per la prima volta nel 1966, e poi replicato negli anni a venire, fino al 1969. Fu in quegli anni che un giovane appassionato italiano s’invaghì della macchina progettata dagli uomini di Henry Ford II, fino a sognare di averne una “non appena possibile”.

Diventato adulto e, per sua fortuna, sorretto da una invidiabile posizione economica, l’inguaribile appassionato cultore della Ford GT40 è riuscito ad assicurarsi un esemplare da collezione, al quale ha affidato un posto di riguardo nel suo garage di auto d’epoca. Verniciata in una accattivante livrea bianca e blu, con la classica doppia fascia centrale, distesa dal frontale alla coda (una delle tante soluzioni cromatiche alternative alla mitica azzurra e arancione imposta dai colori dello sponsor Gulf) l’auto ha conquistato un posto di riguardo nel cuore del suo proprietario, fino a ispirarne una scelta singolare: verniciare degli stessi colori, bianco e blu, una barca.

Non una barca qualunque, ma un magnifico esemplare storico di Magnum 63, uno dei più iconici modelli del cantiere statunitense Magnum Marine. Lunga fuori tutto 19,20 metri e con un baglio massimo di 5,20, con la sua carena a V profonda e la trasmissione a eliche di superficie Arneson, era una imbarcazione da diporto che non nascondeva origini da vero offshore.

Ma l’esemplare ritrovato in fondo a un capannone dall’appassionato collezionista di auto d’epoca (l’ultimo della serie, prodotto nel 1992 e fermo sull’invaso da una decina d’anni) doveva essere sottoposto ad un accurato refitting. E per ottenere il miglior risultato possibile il lavoro è stato affidato nientemeno che a Tommaso Spadolini, titolare di uno dei più accreditati studi di design e di architettura navale, con sede a Firenze. A lui è stato chiesto di aggiornare la barca nella struttura e nella motorizzazione e di personalizzarne lo stile con la verniciatura bianca e blu, in perfetto stile Ford GT 40.

“La barca era in ottimo stato nonostante i tanti anni di inattività - racconta Spadolini -. Ma i lavori necessari per riportarla in condizione di navigare sono stati comunque molti, e per questo ci siamo rivolti al Cantiere C.A.R.M. di Lavagna, che ha dato un contributo professionale al lavoro, grazie all’impegno del suo titolare Marco Poerino e dei suoi collaboratori”. Il refitting di Fury (questo il nome della barca) ha richiesto infatti anche nuove motorizzazioni, aggiornamenti tecnologici e il ricorso a soluzioni originali per guadagnare spazio e vivibilità a bordo. “Oltre ad alcuni interventi di laminazione della carena – ha tenuto a ricordare Spadolini - sono stati completamente rivisti interni e sala macchine ed è stata eliminata una brutta battagliola per far rivivere la pulizia delle linee originali di Pininfarina”.

“Questo Magnum 63 era stato allestito in origine con motori GM più piccoli degli MTU V12 che avevamo deciso di montare - spiega ancora l’architetto che ha firmato il refitting -. Quindi la sala macchine e anche il prendisole sovrastante erano più bassi rispetto al progetto originale al quale noi ci siamo richiamati alzandoli di circa 20 centimetri. Inoltre abbiamo previsto anche un leggero innalzamento del rollbar per adattarlo alle necessità dell’armatore. Invece è stato deciso di mantenere le trasmissioni Arneson, spedite però negli USA per una revisione completa”.

Con la nuova motorizzazione costituita dalla coppia di MTU 12V2000 da 2.000 cavalli l’uno, il Magnum 63 Fury ha superato i 55 nodi di velocità di punta, mentre quella di crociera si attesta attorno ai 40 nodi. Ovviamente il ridimensionamento della sala macchine è stato completato da un totale rifacimento di tutta l’impiantistica, e pure la plancia è stata interamente rivista, ritornando anche qui a un disegno più simile all’originale.

“Un intervento importante ha riguardato gli interni - ricorda ancora Spadolini -. Qui l’armatore ha voluto due cabine spaziose con un letto di 205 centimetri di lunghezza in quella armatoriale. Questo ci ha imposto di sacrificare la cabina del marinaio che si trovava a prua, sostituita da un gavone per parabordi e cime, utilizzando una parte del suo volume per ampliare la cabina armatoriale, completata da un grande bagno. Per gli ospiti è prevista una seconda cabina con letto alla francese e un secondo bagno ben dimensionato, con doccia separata. Un intervento complesso, che ha richiesto la rimozione di alcune paratie non strutturali e anche un rifacimento completo di tutto l’arredo”.

Un’altra originalità del sottocoperta è nella scelta, sempre dell’armatore, di non volere la dinette, preferendo una grande cucina. E’ stato perciò destinato a spazio comune il generoso pozzetto esterno che, sfruttando il rollbar con un bimini, è vivibile anche con un meteo non proprio amico. A sinistra della scala di discesa si apre la grande cucina, mentre a destra c’è il locale del marinaio, anche questo di dimensioni più generose dell’originale.