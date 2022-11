METS, accessori, componentistica e innovazione nella nautica. Ad Amsterdam il meglio delle aziende italiane

AMSTERDAM - Dopo due anni di stop imposto dalla pandemia è tornato il METS di Amsterdam, salone internazionale dedicato agli operatori del settore degli accessori e della componentistica per la nautica da diporto. Alla fiera, svoltasi dal 15 al 17 novembre, hanno partecipato 66 aziende italiane, grazie a una collettiva organizzata da Confindustria Nautica e ICE Agenzia per promuovere l’eccellenza del Made in Italy.

Non tutti gli operatori italiani hanno gradito la nuova posizione delle aziende in una sala (la numero 12) adiacente all’area dedicata ai superyacht, ma il bilancio finale è stato comunque soddisfacente, confermando una volta di più quanto importante sia il ruolo dell’industria nautica italiana nel mondo.

Lo ha ricordato Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica, affermando che “la presenza ad Amsterdam rientra nel piano Made in Italy sviluppato in collaborazione con ICE Agenzia, con lo scopo di sostenere un insieme di azioni di networking e incoming assolutamente strategiche per l’internazionalizzazione delle aziende italiane che esportano all’estero qualità, eccellenza e innovazione”.

Secondo la manager al vertice dell’associazione confindustriale “le azioni di comunicazione sinergica finalizzate a valorizzare la nuova posizione dell’Italian Pavillon nella hall 12 adiacente all’area dedicata ai SuperYacht hanno consentito di promuovere ulteriormente il ruolo di leader che l’industria italiana della nautica da diporto ha nella produzione di superyacht e negli accessori e componentistica.”

Ed è in questa cornice che nel corso della cerimonia dedicata all’assegnazione dei Boat Builder Awards 2022, il cantiere ligure Amer Yachts ha ricevuto la menzione d’onore per la collaborazione con Simrad Yachting nella realizzazione del sistema Green Assistant system.

Tra le aziende italiane che hanno colto l’occasione del METS per mettere in mostra il meglio della propria produzione non poteva certo mancare Besenzoni, autentico colosso del settore, che ad Amsterdam è stato protagonista con due stand. Tra le tante proposte dell’azienda di Sarnico si sono distinte le poltrone Matrix e P338 Infinity Elegance e, soprattutto, la nuova versione della scala/plancetta LP100 Plus, un capolavoro di funzionalità utilizzabile sia come scala bagno o da imbarco/sbarco, sia come estensione della piattaforma prendisole o come tender lift. Il funzionamento della scala/plancetta prevede un movimento alza/abbassa con una pedana finale ribaltabile idraulicamente per allungare l’ultimo gradino, facilitando così l’avvicinamento alla banchina.

Non è mancata un’anteprima mondiale. Si chiama HP PILO ed è prodotta da HP Watermarkers, azienda milanese specializzata nella produzione di dissalatori (almeno per l’80% dei componenti): una dotazione ormai molto in voga a bordo di super yacht e mega yacht, ma in questo caso la novità consiste nell’aver realizzato un dissalatore adatto a barche di taglia media, tra 35 e 50 piedi (circa 10-15 metri). In questo comparto della cantieristica si sono utilizzati, finora, dissalatori di piccole dimensioni collegati a generatori da 5 kW al massimo, oppure si è fatto ricorso alle sole batterie o inverter. Ecco perché al METS si è parlato di “svolta rivoluzionaria”.

Forte di 25 anni di esperienza nella progettazione, realizzazione e installazione di innovativi sistemi audio/video, apparati di comunicazione e networking, domotica ed entertainment dedicati ai clienti più esclusivi, in gran parte armatori di superyacht che navigano in tutto il mondo, Videoworks ha presentato una nutrita serie di innovazioni e importanti sviluppi dei suoi sistemi di controllo e gestione degli impianti di bordo.

Nell’occasione è stata ricordata la partnership con OneWeb e Speedcast, grazie alla quale si entra in una nuova dimensione che garantisce una connessione continua, efficiente e veloce (oltre 5 volte superiore ai sistemi finora conosciuti). “Il sistema di connessione Internet con i satelliti LEO – è stato spiegato - assicura un’esperienza di navigazione Internet a bordo di ultima generazione, sia in termini di velocità che di latenza”. Nell’occasione è stato ricordato anche quanto l’intelligenza artificiale possa incidere sul risparmio energetico, contribuendo all’ottimizzazione dell’uso delle luci, della temperatura degli ambienti, dell’aria condizionata e di tutte le altre dotazioni di bordo.

Guidi, azienda valsesiana produttrice di valvole antiblocco, prese a mare, scarichi, filtri di depurazione acqua e raccorderia, ha puntato tutto sulla Longer life option dei prodotti, e ad Amsterdam ha colto l’occasione per ricordare che il fatturato da gennaio a ottobre 2022 è cresciuto del 27% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e che tutti i maggiori indicatori economici sono positivi. “Il Mets di Amsterdam – ha tenuto a dire Daniele Guidi, Quality & Sustainability manager dell’azienda - è sempre una vetrina di primaria importanza per noi, e i feedback ricevuti, qui e nelle fiere precedenti, sono stati preziosi per noi che vogliamo continuare nel nostro percorso di crescita”.

Il METS di Amsterdam ha offerto a CMC, azienda toscana specializzata nella fornitura di sistemi di stabilizzazione e controllo di mega yacht, l’occasione per fare il punto sull’offerta attuale e sui programmi futuri. In esposizione sono stati illustrati alcuni dei prodotti di ultima generazione dedicati a imbarcazioni di grandi dimensioni, e forte è stato l’interesse mostrato da numerosi cantieri del Nord Europa.

Anche una delegazione di Navigo (centro servizi per l’innovazione con base in Toscana) si è presentata ad Amsterdam con l’obiettivo di presentare progetti strategici innovativi e servizi per una nautica del futuro. Sono stati quindi illustrati propri progetti di ricerca su charter green, professioni strategiche, mezzi e automazione, miglioramento degli scafi e della fluidodinamica, sistemi di tracciabilità, nuovi materiali e servizi incentrati sull’internazionalizzazione, la digitalizzazione e altro.

In materia d’innovazione sono stati illustrati i contenuti delle ricerche più avanzate in materia di alleggerimento delle costruzioni, di uso di materiali di seconda vita e di nuove fibre come la canapa in alternativa alla fibra di vetro nella resina. Non sono mancati focus sull’idrogeno per la propulsione, sull’implementazione del sistema integrato barca-porto e in conclusione si è concordato che sono molti i margini di sviluppo sostenibile che le aziende della nautica potranno cogliere.

L’organizzazione della collettiva di aziende italiane per il METS di Amsterdam ha chiuso l’attività di promozione internazionale di Confindustria Nautica e ICE Agenzia per il 2022, che riprenderà nel 2023 con una presenza istituzionale al Boot di Düsseldorf, il più grande salone a secco del mondo, in programma dal 21 al 29 gennaio prossimi.