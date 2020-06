Msc Crociere, ecco la nuova programmazione: oltre 250 partenze tra ottobre e marzo 2021 su più di 90 itinerari nel mondo

GINEVRA - Si riparte. Massima sicurezza e nuovi programmi, nuovi posizionamenti delle navi, grandi viaggi intorno al mondo. Msc Crociere conferma oltre 250 partenze tra ottobre 2020 e marzo 2021 su più di 90 diversi itinerari crocieristici, con durata da 2 a 24 notti, tra Mediterraneo, Caraibi, Golfo Persico, Sud Africa, Sud America e l'Asia. La compagnia del l’armatore Gianluigi Aponte ha confermato anche la terza edizione della World Cruise, viaggio di 119 giorni intorno al mondo in partenza da Genova il prossimo 5 gennaio.

Gianni Onorato, ceo di Msc Crociere conferma anche i dettagli del nuovo programma. "Abbiamo rivisto e aggiornato l’intera programmazione per la stagione invernale 2020/2021, che partirà a fine ottobre. Il nostro programma invernale offre crociere in tutte le aree del mondo nelle quali tradizionalmente operiamo. Con qualche aggiornamento degli itinerari di alcune navi, confermiamo tutte le principali crociere per andare incontro ai numerosi passeggeri che hanno già prenotato una vacanza con la nostra compagnia”.

Partiamo dalla sicurezza. Lo staff sanitario è quello tecnico di Msc Crociere hanno messo a punto un protocollo capace di garantire la massima sicurezza. Il programma è stato sviluppato in collaborazione con le autorità nazionali e con il supporto di un team di medici ed esperti indipendenti. “Il nuovo protocollo - chiarisce Msc Crociere - coprirà tutti gli aspetti dell’esperienza in crociera, dalla fase di prenotazione fino allo sbarco e al ritorno a casa. E riguarderà tutti gli aspetti della vita a bordo, prevedendo misure precauzionali per garantire la salute e il benessere degli ospiti e dell'equipaggio che comprendono misure igienico-sanitarie ulteriormente rafforzate, linee guida per la vita a bordo, nonché un potenziamento delle strutture mediche sulla nave e screening sanitari per gli ospiti e l'equipaggio. Il piano dettagliato del nuovo protocollo, con tutte le misure precauzionali per la salute e la sicurezza sanitaria, verrà annunciato nei prossimi giorni”.

Vediamo ora il dettaglio con i nuovi posizionamenti delle navi. Msc Magnifica partirà a gennaio da Genova per la Msc World Cruise 2021: sostituirà Msc Poesia perché Magnifica è l'ultima nave della classe Musica ed è ritenuta particolarmente adatta a questo tipo di viaggio grazie alla presenza di un elevato numero di cabine con balcone e altre dotazioni di bordo, tra cui la piscina coperta sormontata da tetto scorrevole in vetro e ampie aree dedicate alla ristorazione. L'itinerario porterà gli ospiti alla scoperta di 53 destinazioni in 33 paesi diversi.

E ora il Mediterraneo. Si parte con Msc Grandiosa. La nuovissima ammiraglia sostituirà per la stagione invernale la gemella Msc Virtuosa attualmente in costruzione nei Cantieri dell’Atlantico in Francia. Msc Virtuosa subirà un ritardo nella consegna per via della pandemia. Msc Crociere informa che tutti gli ospiti già prenotati su Msc Virtuosa saranno automaticamente riprotetti su Msc Grandiosa. L’itinerario resterà invariato e offrirà la l’itinerario di 7 notti nel Mediterraneo occidentale, con possibilità di imbarco in ogni porto: Marsiglia (Francia), Genova, Civitavecchia e Palermo, Valletta (Malta) e Barcellona (Spagna). A Grandiosa si affiancherà Msc Magnifica con due crociere durante le festività di dicembre: una natalizia di 5 notti che farà scalo a Genova, Marsiglia, Barcellona e Civitavecchia e una crociera di Capodanno di 10 notti da Civitavecchia o Genova alla scoperta di Marsiglia, Barcellona, Gibilterra, Lisbona/Cascais, Cadice/Siviglia e Malaga prima di tornare a Civitavecchia e Genova.

Ricchissimo il programma dei Caraibi. Al centro degli itinerari, naturalmente, c’è Ocean Cay. L’isola riserva marina di Msc Crociere. Ocean Cay rimarrà uno dei principali punti di forza dell'offerta di Msc Crociere dalla Florida, con tutte e tre le navi che fanno scalo all’isola privata a Bahamas. Un’esclusiva per gli ospiti di Msc Crociere, situata a sole 65 miglia da Miami, l’isola è circondata da 64 miglia quadrate di riserva marina, offre agli ospiti un'opportunità unica per scoprire la vita marina locale, assaporare lo spirito della cultura bahamense e riconnettersi con se stessi e con gli altri.

Vediamo le navi. Msc Meraviglia salperà ogni sabato da Miami (Usa) alternando due diversi itinerari: un’estensione serale a San Juan (Porto Rico), Charlotte Amalie (Isole Vergini Americane), Nassau (Bahamas) e Ocean Cay Msc Marine Reserve, o in alternativa Ocho Rios (Giamaica), George Town (Grand Cayman), Cozumel, (Messico) e Ocean Cay Msc Marine Reserve.

In quei mari incrocerà anche Msc Armonia. Farà base a Miami e offrirà crociere di 3, 4 o 7 notti verso Key West, Nassau e Ocean Cay Msc Marine Reserve. E non è finita. Pronta a partire anche Msc Seaside, la nave che mette i passeggeri a contatto con il mare. Previste crociere di 3, 4 o 7 notti dal nuovissimo porto d'imbarco di Port Canaveral in Florida (Usa) con crociere che faranno scalo in diverse destinazioni tra cui Ocean Cay Msx Marine Reserve, George Town (Grand Cayman) oltre a Cozumel e Nassau.

E poi Msc Poesia che sostituirà Msc Splendida e navigherà verso i Caraibi del Sud e le Antille con itinerari che partono da Fort de France, (Martinica) con soggiorni di 7 notti per 7 destinazioni e 14 notti da Barbados navigando verso alcune delle migliori isole che i Caraibi hanno da offrire.

Verso Oriente, invece, troviamo Msc Fantasia: Dubai, Abu Dhabi e Qatar. In questa regione, partenze di 7 notti che includono Dubai, Abu Dhabi e l'esclusiva località balneare dell'isola di Sir Bani Yas negli Emirati Arabi Uniti, oltre a Bahrain e Doha (Qatar). La crociera si conclude con un pernottamento a Dubai con tempo a disposizione per esplorare tutto ciò che questa città cosmopolita ha da offrire.

Molto ricco anche il programma del Sud America. Msc Seaview, la gemella della Seaside, sostituisce Msc Grandiosa e offrirà crociere di 7 notti da Santos in Brasile al Nord-Est del paese e facendo scalo nel nuovo porto di Maceio (Salvador) e nell'isola di Ilha Grande/Angra dos Reis e Buzios. Poi ci sarà la Msc Musica che sostituirà Msc Fantasia e offrirà crociere di 7 e 9 notti da Santos, con scalo a Itajai/Santa Catarina (Brazil), Punta Del Este (Uruguay) con uno stop overnight a Buenos Aires (Argentina). Negli stessi mari anche Msc Sinfonia, al posto di Msc Orchestra. L'itinerario originale previsto con crociere di 8 o 9 notti da Buenos Aires con partenza da Montevideo (Uruguai), Buzios, Rio de Janeiro, Ilhabela o Ilha Grande/Angra dos Reis, Itajai in Brasile, con possibilità di imbarco da Buenos Aires e Montevideo. Infine Msc Preziosa che seguirà l’itinerario originariamente programmato da Rio de Janeiro (Brasile) con una proposta di crociere da 3 a 8 notti.

In Sud Africa, invece, opererà Msc Orchestra e offrirà una serie di crociere da Durban o da Città del Capo verso destinazioni come Maputo (Mozambico) Isola Portoghese, Pomene (Mozambico) e Port Elizabeth, secondo l’itinerario originariamente previsto. Msc Opera, invece, seguirà l’itinerario da Cape Town e Durban.

Un momento clou della stagione sarà la crociera di Capodanno di 14 notti a bordo di MSC Orchestra che visiterà cinque imperdibili destinazioni, tra cui un pernottamento a Port Louis, Mauritius.

In estremo Oriente, invece, opererà Msc Bellissima offrirà una selezione di crociere di diversa durata in Asia.

Infine i Gradi Viaggi. Msc Fantasia partirà per il suo Grand Voyage da Barcellona (Spagna), Marsiglia (Francia) e Genova (Italia) rispettivamente il 14, 15 e 16 novembre per spostarsi verso Dubai dove trascorrerà la stagione invernale. Msc Opera offrirà l’itinerario dall’Italia al Sud Africa. Dalla primavera 2021 saranno disponibili nove Grand Voyages con navi di ritorno dagli Emirati, dal Brasile, dal Sud Africa, da Martinica (Antille francesi) e dagli Stati Uniti, che partiranno alla volta dell'Europa per iniziare la stagione estiva 2021.