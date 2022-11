Nautica in primo piano in Campania: chiude il Boat Show di Salerno e apre a Napoli, nel porto di Mergellina, la 36ma edizione di Navigare

NAPOLI - Nautica in primo piano in Campania nel weekend del 12-13 novembre. Mentre a Marina d’Arechi si svolge la seconda parte del Salerno Boat Show, a Napoli apre la 36ma edizione di Navigare, tradizionale esposizione organizzata due volte l’anno (in primavera e in autunno) con l’obiettivo di mettere in mostra ciò che il mercato propone in vista della prossima stagione nautica.

Mentre l’evento salernitano è organizzato, con il patrocinio di Confindustria Nautica, dalla società che gestisce il porto di Marina d’Arechi, quello napoletano è frutto dell’impegno di AFINA (Associazione Filiera Italiana della Nautica) che opera in totale indipendenza, facendo affidamento sullo storico nucleo di operatori locali (l’ex Associazione Nautica Regionale Campana) guidati da Gennaro Amato.

La manifestazione napoletana non si svolgerà più, come in passato, nel porticciolo del Circolo Nautico Posillipo, ma all’interno del porto di Mergellina, lungo il molo Sannazaro, a tutti noto come molo Luise. Una scelta non del tutto inedita (la 34ma edizione venne sdoppiata tra Posillipo e Mergellina, ma il maltempo costrinse gli espositori a rinunciare) dettata dall’esigenza di disporre di spazi maggiori e dalla necessità di sviluppare e ampliare la manifestazione, che gode della qualifica di “internazionale” e viene allestita con l’obiettivo di trasformarsi, prima o poi, in un vero e proprio salone aperto anche alla cantieristica straniera, in una location attrattiva qual è il lungomare napoletano.

Anche in questa 36ma edizione, in programma dal 12 al 20 novembre, l’accesso per i visitatori sarà libero: il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 19; dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 17. Sarà anche possibile provare le imbarcazioni in acqua con visite accompagnate.

Oltre 70 le imbarcazioni annunciate, tra gommoni, gozzi, motoscafi e yacht di misura compresa tra i 6 e i 20 metri. Tra i brand di maggior prestigio spiccano quelli di Absolute, Cranchi, Itama, Pershing e, tra gli stranieri, quelli di Bavaria, Beneteau, Jeanneau. Non mancheranno inoltre stand allestiti da espositori di motori marini, accessoristica e servizi, tutti rappresentati dai distributori locali. Ciò detto, mancheranno però alcune delle aziende più note del Made in Campania, pare per divergenze interne al comparto, che potrebbero avere seguiti burrascosi anche in vista del Nauticsud 2023.

Secondo il patron della manifestazione Gennaro Amato il vero problema è la mancanza di spazi adeguati. “Persino Mergellina non è la cornice ideale per un evento di questa portata – sostiene il numero uno degli imprenditori nautici locali -. Stiamo lavorando da tempo per migliorare questa condizione e confidiamo nella volontà operativa delle istituzioni alle quali abbiamo garantito la nostra fattiva partecipazione, economica e progettuale, per risolvere la problematica”.

E’ in questa ottica che alla cerimonia inaugurale del 36mo Navigare (in programma sabato alle 11) sono stati invitati il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessore regionale con delega al mare Nicola Caputo e il presidente dell’Autorità Portuale Andrea Annunziata. Con loro anche il presidente della Camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola e il presidente della Banca di Credito Cooperativo Amedeo Manzo, da tempo schieratosi al fianco delle imprese del settore. E’ auspicabile che il tutto non si risolva nella solita, antica e stucchevole “fiera delle promesse”, puntualmente disattese da anni.