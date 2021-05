Nautica, premio al vice presidente della Camera Rosato per il sostegno al settore e al Salone di Bologna

Remare controcorrente non è facile, ma se ci sono idee buone, coraggio e forte determinazione si può fare: è su queste basi che da qualche tempo si muove, all’interno della nautica da diporto italiana, un’associazione d’imprese che intende valorizzare a tutti i costi la cosiddetta “piccola nautica”, quella rappresentata da gommoni, fuoribordo, piccoli cabinati e anche yacht, purché di misura non superiore ai 16/18 metri. Si chiama AFINA, acronimo di Associazione Filiera Italiana della Nautica, quest’associazione nata nel 2019 a Napoli sulle ceneri della ANRC (Associazione Nautica Regionale Campana) con l’ambizione di sostenere, attraverso la controllata SNIDI (Saloni Nautici Internazionali d’Italia) l’organizzazione di eventi fieristici e l’internazionalizzazione delle aziende aderenti.

E’ su queste basi che è stata organizzata a ottobre 2020, in piena pandemia, la prima edizione del Salone Internazionale della nautica nei padiglioni della Fiera di Bologna. Un primo passo coraggioso, al quale ha fatto seguito anche la firma di un accordo triennale con l’Ente Mostra d’Oltremare, proprietario del marchio Nauticsud, per rendere allo storico salone napoletano il ruolo che gli compete nel cuore del Mediterraneo.

Per portare avanti certi progetti tanto ambiziosi, però, non bastano competenza, buona volontà, coraggio e forza economica. Occorre che le istituzioni credano in certe iniziative e le sostengano. E’ in questa ottica che a suo tempo è stato stretto un solido patto con la Regione Emilia Romagna e il Comune di Bologna, coinvolgendo direttamente il presidente Bonaccini e il sindaco Merola. Ma a Roma, nei Palazzi della politica, c’è stata la stessa sensibilità? Storicamente – com’è noto – il dialogo non è stato facile e per risolvere molte questioni sono stati necessari anni di “lavoro ai fianchi” dei politici. Ciò detto, non sono mancate le eccezioni.

Tra queste spicca l’atteggiamento del vicepresidente della Camera dei deputati Ettore Rosato (a sinistra nella foto in alto), dimostratosi più attento di altri ai problemi del settore e disponibile ad ascoltare gli operatori. Per questo gli imprenditori che si riconoscono in AFINA e SNIDI hanno voluto riconoscergli un premio, in segno di riconoscenza. Nella mattinata di giovedì 28 aprile, dunque, è stato consegnato a Rosato il Blue Award 2021, premio destinato a personalità del mondo istituzionale che hanno sostenuto la promozione della risorsa mare e la divulgazione della cultura nautica. La cerimonia di consegna si è svolta a Roma, nella sede del Parlamento; ha consegnato materialmente il premio il presidente di SNIDI Gennaro Amato (a destra nella foto), accompagnato dall’avvocato Marcello Lala, responsabile delle relazioni istituzionali della società.

Questa la motivazione ufficiale del premio: “Per il sostegno e l’impegno istituzionale proposto dall’onorevole Ettore Rosato in favore del Salone Nautico Internazionale di Bologna e per la disponibilità a favorire il percorso di affermazione e ripresa del mondo nautico”.

“Il nostro impegno istituzionale nel favorire lo sviluppo produttivo italiano di qualsiasi settore – ha detto da parte sua Rosato - non può non considerare la nautica un comparto tra quelli di maggior rappresentatività del Made in Italy nel mondo. La nascita, l’anno scorso, in pieno periodo pandemico di un salone nautico internazionale come quello di Bologna va considerata non solo come un’iniziativa intelligente ma soprattutto come un atto imprenditoriale di coraggio e di resilienza. Inoltre la risorsa mare, una grande ricchezza per un Paese come il nostro che ha circa 7.500 chilometri di costa, deve essere valorizzata e quindi ben vengano attività come quella del Salone Nautico Internazionale di Bologna che meritano di essere accompagnate e valorizzate con ogni sforzo”.

In vista della prossima edizione del Salone, in programma dal 30 ottobre al 7 novembre, Amato ha tenuto ad illustrare contenuti e aspettative. “Il salone di Bologna – ha detto il numero uno di AFINA E SNIDI - quest’anno potrà vantare il riconoscimento di evento internazionale, e dalle istituzioni stiamo ricevendo pieno sostegno e attenzione. Proprio per questo motivo, grazie anche al sostegno dell’onorevole Rosato, realizzeremo alcuni appuntamenti convegnistici con il supporto di alcuni ministeri. L’azione di promozione – ha aggiunto Amato - non deve passare solo come operatività commerciale ma divenire punto di riferimento per un confronto in favore dell’intera filiera e del pianeta mare”.