Navigare a emissioni zero e d’inverno si può: Alva Yachts lancia Ocean Eco 60 e 90 Explorer, catamarani 100% elettrici

ROMA - Piano piano avanzano progetti di ecocompatibilità ambientale anche nella nautica da diporto. Tra i più interessanti ci sono quelli di un giovanissimo cantiere tedesco, Alva Yachts, fondato allʼinizio del 2020 da Mathias May e Holger Henn. Coraggiosamente i due hanno progettato, nella sede di Bad Pyrmont (località termale della Bassa Sassonia) due catamarani di 60 e 90 piedi: l’Ocean Eco 60 Explorer di 18,40 metri e l’Ocean Eco 90 Explorer di 27,50 metri.

Entrambe le imbarcazioni sono in grado di navigare sfruttando esclusivamente motori elettrici anche su rotte di lungo raggio. Come? Sfruttando l’energia generata da pannelli solari. Se non bastasse le due imbarcazioni prevedono il flybridge chiuso, in modo da consentire navigazioni anche invernali nei freddi mari del Nord Europa: l’ideale per operatori del charter, messi in condizione di lavorare tutto l’anno. E infatti la compagnia norvegese Arctic Cruise ha già scelto l’Ocean Eco 60 EX per offrire ai propri clienti crociere nell’area artica, 365 giorni l’anno, con la possibilità di vivere esperienze emozionanti come il sole di mezzanotte o l’aurora boreale.

Il layout dell’Alva Yachts Ocean Eco 60 Explorer prevede ampi spazi inondati di luce naturale grazie alle vetrate su tutti i lati e alle tonalità chiare degli interni. Il ponte principale ha due ampi pozzetti esterni, uno a poppa e uno a prua; all’interno il grande salone è caratterizzato dalla cucina a sinistra, completata da un’isola separata con bar e sgabelli; al centro c’è il tavolo da pranzo per otto, mentre un divano completa il layout a dritta. La parte anteriore è occupata dal grande divano a L e da un tavolino e una poltrona freestanding. Una Tv a scomparsa si solleva da un mobile centrale, mentre al di dietro una scala rotonda porta al flybridge; altre due scale sui lati conducono al ponte inferiore (o meglio ai due ponti, uno per scafo).

Si possono scegliere due diverse soluzioni: una con tre cabine, con l’armatoriale che prende l’intero scafo di dritta, e uno per un uso charter con quattro cabine. L’equipaggio può essere ospitato in due o tre cabine, per un massimo di quattro persone.

Il flybridge si raggiunge dalla suddetta scala tonda o da una seconda scala esterna, che collega il pozzetto al balcone superiore e ai ponti laterali. All’interno una suggestiva cabina doppia gode di una vista privilegiata, mentre a prua si trova la plancia di comando.

La parte tecnica è condivisa con l’Ocean Eco 60 con sunbridge aperto, e prevede due motori elettrici e un pacco batterie al litio da 300kWh che assicurano alla barca un’autonomia di 110 miglia nautiche a 7 nodi, o una portata potenzialmente illimitata a 4-5 nodi. Volendo, si può navigare anche ad andature superiori, attorno ai 12-14 nodi, consumando però più energia. La carica viene dai pannelli solari e da un generatore ausiliario, che può essere sostituito da una fuel cell a idrogeno. In ogni caso, i pacchi batterie garantiscono un’autonomia sufficiente per esplorare anche le zone più incontaminate, senza emettere rumori o emissioni inquinanti.

L’Alva Yachts Ocean Eco 90 Explorer ricalca lo stesso concetto del 60 EX, ma su una lunghezza ft di 27,50 metri e con un’impressionante larghezza di 14 metri (contro gli 8,65 del fratello minore). Anche in questo caso le linee, eleganti e contemporanee, come sul più piccolo Ocean Eco 60 EX, sono progettate specificamente per la propulsione elettrica, in modo da massimizzare lo spazio per i pannelli solari.

Il ponte inferiore ospita in questo caso quattro cabine per gli ospiti, tre per l’equipaggio (5 persone) e la cucina con annessa sala pranzo per l’equipaggio stesso. La cabina centrale di ogni scafo ha una terrazza apribile sull’acqua, per unici momenti di relax e appena sopra la superficie del mare. Il ponte principale dispone di un mobile bar con sgabelli, sala da pranzo per dieci e diversi divani e poltrone.

Due rampe di scale al centro portano al livello superiore, raggiungibile anche da una scala esterna: il terrazzo sui tre lati ha uno spazio riservato all’armatore, con lettini prendisole e vasca idromassaggio. All’interno la cabina armatoriale gode di una vista privilegiata e ospita, tra l’altro, un angolo ufficio, una poltrona e un ampio bagno con un mobile separato per due lavelli e una seconda vasca idromassaggio.

Il sistema di propulsione è, come detto, a emissioni zero grazie al pacco batterie (fino a 360 Kwh) e ai due motori elettrici. Anche qui i generatori convenzionali possono poi essere sostituiti da fuel cell a idrogeno, che rendono Ocean Eco 90 EX uno yacht completamente privo di emissioni inquinanti. In questo caso la velocità di crociera si attesta sugli 8-10 nodi, mentre la velocità massima può raggiungere i 15-16 nodi.

Una nota del cantiere ricorda che “sono molti i vantaggi competitivi dei due catamarani rispetto ad altri yacht. I più evidenti – viene sottolineato - sono l’enorme spazio vivibile, la versatilità degli interni, la sicurezza della navigazione, l’assenza di emissioni inquinanti e la possibilità di navigare tutto l’anno”. Non comunicato, per ora, il prezzo delle due unità in costruzione.