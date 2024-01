Originale e innovativo: il Wallypower50 regala a Ferretti Group il ruolo di star del Boot di Düsseldorf

DUSSELDORF - La cantieristica italiana è protagonista assoluta dell’edizione 2024 del Boot di Düsseldorf, ma tra le tante novità ce n’è una che spicca per il forte contenuto d’innovazione. E’ il Wallypower50, che ha fatto il suo debutto in anteprima mondiale nel più importante salone indoor del mondo esibendo una volta di più qualità sconosciute ad altri produttori.

Fedele alla scuola di Luca Bassani, inimitabile “inventore” dello stile Wally, oggi patrimonio di Ferretti Group, il cantiere dà prova, una volta di più, della capacità di collegare senza imbarazzi il presente e il futuro del design, presentando una barca di poco più di 15 metri in grado di esaltare la sintesi tra la pratica gamma wallytender e l’elegante wallypower58.

In cantiere sono talmente convinti della bontà del lavoro svolto che definiscono il nuovo yacht “così flessibile e adattabile che può fungere da chaseboat, tender, day-cruiser, weekender di lusso o emozionante modello ad alte prestazioni”.

“Siamo orgogliosi di aver presentato il nostro nuovo wallypower50” ha dichiarato nella giornata inaugurale del salone tedesco Stefano de Vivo, managing director di Wally. “Riteniamo che sia un risultato straordinario in termini di design, ingegnerizzazione e qualità costruttiva, capace di combinare elementi di due diverse gamme Wally in un unico splendido modello che, a seconda dei desideri del cliente, può attingere al meglio di entrambi gli stili”.

Il nuovo Wallypower50 vanta dunque tutto lo spazio aperto delle sue cugine più piccole e si adatta perfettamente ai parametri operativi dei tender, ma aggiungendo elementi che lo rendono unico. A bordo si trovano due lettini prendisole separati, con un ampio passaggio tra di essi che assicura un facile imbarco e sbarco; inoltre le murate abbattibili di poppa estendono lo spazio in coperta di sei metri quadrati, creando una lussuosa zona che consente di godersi la vita in mare o rilassarsi al tramonto.

Il pozzetto rialzato, posizionato a proravia dei lettini prendisole, è protetto dall’hard-top e permette di sentirsi a contatto con l’ambiente circostante. Un tavolo da pranzo con panche e ulteriori sedute può comodamente accogliere 8 persone, con spazio per altri ospiti sui sedili fronte marcia e sulle poltrone della timoneria.

Naturalmente c'è anche un prendisole a prua con poggiatesta regolabili, ideale per abbronzarsi all’àncora o lontano da occhi indiscreti quando si è ormeggiati di poppa. L’accesso al sistema di ancoraggio nascosto è comodo e risulta essere non solo un intelligente tocco di design, ma permette di avere il ponte di prua totalmente privo di ostacoli.

La timoneria presenta tutti i comandi a portata di mano ed è dotata di due grandi schermi MFD che forniscono l’accesso ai dati operativi e di sistema, oltre a una suite completa per la navigazione satellitare. Il joystick con DPS opzionale permette di manovrare agilmente in spazi ridotti e la consolle di guida consente una visibilità a 360 gradi, particolarmente utile quando si spinge il Wallypower50 al massimo delle prestazioni. A tal proposito vale la pena ricordare che la carena a V profonda garantisce stabilità alle velocità più elevate e con mare più formato e che la motorizzazione è affidata a due Volvo Penta IPS650 in grado di spingere la barca a una velocità massima di 36 nodi (30 di crociera).

Per chi cerca il massimo in termini di prestazioni, c’è comunque la versione fuoribordo Wallypower50X. Proposta in due varianti, ognuna con quattro motori Mercury da 400 cv, può raggiungere una velocità massima di 48 nodi con un’autonomia di 240 miglia nautiche. A richiesta si possono utilizzare quattro propulsori da 500 cv, e così motorizzato il Wallypower50X è in grado di sfrecciare a oltre 50 nodi!

Motori e prestazioni a parte, sia sopra che sottocoperta la barca mostra davvero le sue reali caratteristiche e la capacità di soddisfare le esigenze di qualsiasi armatore: dal ruolo di tender a quello di weekender, può fare tutto. E anche sottocoperta la nuova barca rivela i suoi punti di forza: non c’è solo un bagno completo con doccia separata, ma anche uno spazio flessibile in grado di offrire tutto il necessario per un weekend o persino per crociere più lunghe. Un ampio letto matrimoniale a prua, un’accogliente area salotto e cucinino, tutti con finiture di alto livello, dimostrano come il Wallypower50 possa rappresentare davvero la soluzione ideale ovunque si voglia andare.