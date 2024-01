Pardo Yachts annuncia tre novità per il 2025: il GT65 a motore e i Grand Soleil 60 e Blue per la navigazione a vela

DUSSELDORF - Pardo Yacht si è presentato al Boot di Düsseldorf con il 38, il 43 e il GT52, tre modelli che nel 2023 hanno regalato al cantiere romagnolo un convincente successo. Ma nei piani dell’azienda controllata dal Gruppo Calzedonia di Sandro Veronesi e guidata da Gigi Servidati e Fabio Planamente ci sono novità importanti, proiettate al 2025, quando arriveranno il Pardo GT65 e, nel comparto della vela, i Grand Soleil 60 Long Cruise e Grand Soleil Blue.

Le anticipazioni sui piani futuri del cantiere sono state fatte al Salone tedesco, dove sono stati mostrati anche i rendering delle imbarcazioni in arrivo tra un anno e illustrate le caratteristiche essenziali. Se tutto andrà secondo i piani le new entry faranno il debutto sulla scena internazionale a settembre del 2025, al Salone di Cannes.

C’è da attendere ancora molto, dunque, ma i progetti sono stati ormai definiti in tutti i dettagli e il cantiere ha voluto svelare, con 9 mesi d’anticipo, come sarà la nuova vice ammiraglia a motore prodotta a Forlì. Sarà una barca di 20 metri posizionata strategicamente tra il GT52 presentato nel 2022 e l’imminente ammiraglia GT75, il cui varo è previsto per quest’anno. L’obiettivo dichiarato è “confermare l’iconicità e l’eleganza della rinomata gamma walkaround, quella che ha contribuito a rendere celebre il marchio Pardo Yacht, offrendo al contempo un’esperienza di vita a bordo senza precedenti”.

Il progetto prevede che in questo terzo modello della gamma crossover GT “gli spazi interni ed esterni si armonizzino perfettamente con prestazioni e layout flessibili, offrendo un’esperienza di crociera emozionante”. Una nota del cantiere anticipa inoltre che “il progetto si focalizza sulla creazione di spazi interni ergonomici e vivibili, garantendo il massimo comfort e mantenendo un legame essenziale con il mare”. E ancora: “Sia in coperta che all’interno – viene anticipato - le ampie finestre e le porte a scomparsa offriranno viste panoramiche, esprimendo appieno la dedizione del GT65 alla libertà e all’apertura verso il mare”.

Rispetto ai suoi predecessori, il Pardo GT65 introdurrà diverse innovazioni. La prima è il garage a scomparsa in grado di ospitare un tender di 3 metri, garantendo linee esterne eleganti e prive di ingombri. Come il GT75, l’approccio meticoloso dei partner di Nauta Design si evince dalle basse volumetrie a poppa, dove trovano spazio un prendisole e una zona lounge. Questo design preserverà l’ampio e aperto ambiente del pozzetto, mantenendo al contempo la fluidità delle linee esterne.

A giudicare dai rendering mostrati a Düsseldorf, i volumi ridotti minimizzano l’impatto visivo, mentre il costante collegamento con l’ambiente esterno sembra garantito da elementi attentamente studiati, come vetrate avvolgenti, una finestra di poppa pieghevole che offre una vista sul pozzetto e un tetto apribile in vetro che scorre sulla tuga. Tra le caratteristiche degne di nota vi è anche un televisore a scomparsa che ruota di 180 gradi, consentendo la visione sia dal pozzetto che dall’interno.

Il ponte di prua è stato concepito per offrire un altro salotto all’aperto, completo di ampio prendisole e divano trasformabile. La configurazione walkaround del ponte dovrebbe garantire un facile accesso sia a prua che a poppa, migliorando l’accessibilità complessiva dello yacht.

Le innovazioni riguarderanno anche gli interni: il GT65 infatti offrirà diverse opzioni di layout. Nella versione standard una cucina sul ponte principale si affaccerà sulla zona lounge, creando così spazio sul ponte sottostante per due comode cabine ospiti con bagno (una doppia e una matrimoniale); la cabina armatoriale, eccezionalmente spaziosa e posizionata a prua, disporrà di un letto matrimoniale disposto trasversalmente; sul lato sinistro la cabina equipaggio, con accesso indipendente situato a prua della sala macchine, garantendo una maggiore funzionalità.

Per coloro che prediligono una disposizione con cucina sul ponte inferiore, lo yacht offrirà un salone principale più ampio, con la cabina armatoriale a prua leggermente più compatta, caratterizzata da un letto a V.

Il profilo del GT65, ormai già definito nei dettagli, è caratterizzato dalla prua inversa, stilema estetico di Pardo Yachts. Quanto all’architettura navale, è frutto del lavoro di Zuccheri Yacht Design. Le specifiche tecniche sono ancora in fase di sviluppo, ma in termini di propulsione è stato anticipato che la versione più potente sarà dotata di motori Volvo Penta IPS 1350.

Nello stand del Salone tedesco sono stati presentati, inoltre, anche i progetti di due nuove barche a vela in arrivo nel 2025: il Grand Soleil 60 Long Cruise e il Grand Soleil Blue, entrambi progettati con la collaborazione di Nauta Design e l’architettura navale di Matteo Polli. Il primo conferma l’attenzione del cantiere al sempre più importante segmento di mercato dei bluewater, segnalandosi come imbarcazione ideale per crociere a lungo raggio; l’altro, che misura 10 metri, si segnala come un vero gioiello frutto della convinzione che la qualità sia il requisito fondamentale per raggiungere la sostenibilità: la barca verrà costruita infatti con l’NL Comp, un materiale sostenibile per la costruzione di imbarcazioni alternativo alla fibra di vetro e con le stesse prestazioni, le cui componenti a fine vita possono essere riutilizzate.