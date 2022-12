Pearl 72 attraversa l'Atlantico per il suo debutto europeo al Boot di Düsseldorf

Il Pearl 72 è diretto a Düsseldorf per il Boot 2023, dove la modella inglese salirà sul palco per il suo debutto europeo. Facendo seguito allo straordinario successo del Pearl 62 (yacht di 18 metri con 4 cabine più alloggio marinaio, carena di Bill Dixon e interni firmati dalla designer Kelly Oppen) si presenta con una combinazione di caratteristiche mai viste prima per la sua classe , mantenendo la promessa di Pearl Yachts di offrire di più . L’attesissimo Pearl 72 sta attraversando l’Atlantico per il suo debutto europeo ufficiale al boot Düsseldorf, che si terrà dal 21 al 29 gennaio 2023. In termini di layout, il Pearl 72 fa un’introduzione unica alla classe di dimensioni: due cabine master . Uno è a prua con ingresso privato, come si vede tipicamente su yacht molto più grandi, e il secondo è a tutto baglio a centro barca.

Oltre a fornire una soluzione ideale per i comproprietari che si godono lo yacht insieme, il layout innovativo consente agli armatori di godere di una splendida vista anche quando sono ormeggiati a poppa in un porto turistico. Ci sono altre due cabine doppie con bagno privato più alloggi per l’equipaggio, oltre a un eccezionale garage con spazio per un tender William 345 (o simile) e una moto d’acqua. Mentre gli esterni di Pearl Yachts si distinguono per le linee nette di Dixon Yacht Design, gli interni tendono alla flessibilità con una selezione di tre stili, ciascuno curato dall’occhio ispirato di Kelly Hoppen CBE. Modern, Luxury e l’ultima opzione, Indulgence, lanciata con il Pearl 72, presentano interpretazioni uniche del design degli interni boutique. L’amministratore delegato di Pearl, Iain Smallridge, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di riportare il Pearl 72 in Europa per il suo debutto dalla nostra parte dell’oceano. Düsseldorf è una tappa speciale nel calendario annuale degli eventi nautici, quindi è un ottimo momento per noi per presentare il nuovo modello.

Promuovendo la nuova generazione sulla scia del popolarissimo Pearl 62, il gemello più giovane e più grande Pearl 72 offre eccezionali caratteristiche di stile di vita in uno yacht dal design tipicamente britannico”. Senza velleità sportive, dedicato a famiglia e comfort con 4 cabine. Il Pearl 62, di xx metri più piccolo, adotta due motori Volvo Penta IPS950, o in optional due Volvo Penta IPS 1200 che assicurano velocità di punta dell’ordine di 32 nodi. Obiettivo del cantiere sin dalle origini del 1998 è produrre fly eleganti per attirare anche armatori mediterranei. Il primo del nuovo corso fu il Pearlo 55 del 2004. Cantiere specializzato in flybridge tra 18 e 35 metri. Scafi stampativicino a Hong Kong e poi assemblati in Inghilterra. In gamma anche Pearl 80 e 95. Prezzo del 62 1.363.950 euro più IVA e più optional. Domenica 22 alle ore 11:30 , lo stand Pearl ospiterà l’annuncio ufficiale del progetto del prossimo modello, il Pearl 82, già in produzione.