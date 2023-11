Record a Genova, ormeggiate quattro navi di Msc Crociere con oltre 22mila passeggeri

GENOVA - Mentre Civitavecchia si avvia a diventare il porto record italiano per movimentazione di crocieristi, Genova segna il record di passeggeri movimentati in un solo giorno dalla stessa compagnia. Una domenica indimenticabile questa di fine ottobre per Msc Crociere e il porto di Genova con 4 navi della compagnia di Gianluigi Aponte ormeggiate alle banchine contemporaneamente.

Si tratta di un vero e proprio record assoluto: con Msc World Europa, Msc Grandiosa, Msc Orchestra e Msc Opera la città ha fatto segnare il record giornaliero di presenze con oltre 22.000 crocieristi movimentati. Si tratta di un risultato mai registrato in precedenza da un’unica compagnia. Questi numeri confermano la centralità del porto di Genova, per Msc Crociere e per l’intero settore crocieristico.