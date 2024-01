Riva, ecco El-Iseo: il primo motoscafo elettrico Con il nuovo 27 piedi, lo storico brand del gruppo Ferretti inaugura il segmento E-Luxury

Classe e tecnologia di ultima generazione, ecco in sostanza le linne guida della prima barca elettrica del cantiere di Sarnico che rappresenta una tappa fondamentale nella storia del brand nautico più conosciuto al mondo. Il motore da 250 kW consente una velocità massima autolimitata a 40 nodi. Dopo la copertina del Boot Düsseldorf, primo appuntamento del calendario dei saloni nautici internazionali, e nonostante il prototipo sia apparso già nel lontano settembre 2022 a Montecarlo, il debutto ufficiale del Riva El-Iseo è stato un evento nell’evento fieristico. Per il gruppo Ferretti che possiede Riva, il runabout da 27 piedi a zero emissioni - disegnato da Officina Italiana Design - inaugura il nuovo segmento E-Luxury che vuole portare tutte le caratteristiche del marchio. Alberto Galassi, ad del Gruppo Ferretti, ha svelato il nuovo gioiello proprio a Dusseldorf. «Riva El-Iseo è la prima barca full electric in assoluto a ricevere una certificazione dal Rina (il Registro italiano navale, ndr) che ne ha accertato la sicurezza e l’affidabilità in un anno e mezzo, abbiamo svolto esami sul prototipo in ogni ambiente e in ogni condizione possibile.

La scorsa estate, ha anche partecipato alla Monaco Energy Boat Challenge, una gara di durata riservata a modelli elettrici». Il motore full-Electric Parker GVM310 di El-Iseo permette di navigare a una velocità di crociera di 25 nodi e di raggiungere un massimo di 40 nodi, con una curva di accelerazione nettamente superiore a quella di uno scafo di pari dimensioni a motore endotermico. Il motoscafo El-Iseo può arrivare fino a dieci ore di navigazione in modalità economica, combinando prestazioni elevatissime e massima sostenibilità. Le batterie fornite dal gruppo italiano Podium Advanced Technologies sono completamente stagne, raffreddate a liquido (con il sistema più veloce per lo smaltimento del calore), coibentate dal punto di vista termico e hanno un rivestimento resistente al fuoco. Hanno una capacità di 150 kWh, fornita da due blocchi indipendenti posizionati tra il motore e le sedute di poppa.

Quanto all’autonomia, El-Iseo arriva fino a dieci ore di navigazione in una combinazione unica di grandi prestazioni e massima sostenibilità. Del resto un grande sforzo ingegneristico ha consentito di prestare un’attenzione spasmodica al peso della barca, con conseguente risparmio di carburante e quindi di emissioni. Una serie di soluzioni di alta tecnologia concentrata in un motoscafo lungo 8,40 metri, ma senza rinunciare alle caratteristiche tipiche dei modelli Riva, a partire dall’utilizzo di materiali pregiati come i legni di mogano e acero, il miglior acciaio e la pelle per i rivestimenti.