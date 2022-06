Rizzardi al Salone di Venezia con il noto INfive, ma entro luglio debutteranno gli open della nuova linea GR

VENEZIA - Per la prima volta è presente al Salone di Venezia anche Rizzardi, il cantiere di Sabaudia che ha saputo costruirsi una solida fama come specialista in imbarcazioni open, sportive e veloci, in puro stile mediterraneo, ma anche comode, eleganti, funzionali e fedeli al tradizionale sistema di propulsione in linea d’asse.

Nella rassegna allestita all’Arsenale Militare della Serenissima il cantiere fondato negli anni 80 da Gianfranco Rizzardi (oggi guidato dai figli Corrado e Damiano) è presente con il noto e pluripremiato INfive, ma la presenza in Laguna ha offerto l’occasione per annunciare una serie di novità mirate a coniugare i valori tradizionali del marchio con i nuovi trend emergenti. Lo ha spiegato chiaramente Corrado Rizzardi, direttore del cantiere, specificando che “si andrà avanti nella logica dello stile sartoriale, ma con lo sguardo rivolto al futuro e quindi al green e ai materiali ecosostenibili.”

La sfida dell’ecosostenibilità sarà portata avanti con una nuova linea di imbarcazioni open denominata GR, acronimo di Gianfranco Rizzardi. “Sia io che mio fratello Damiano – ha spiegato il figlio Corrado - siamo pronti per le nuove sfide del mercato e soprattutto intenzionati ad ampliare la nostra area commerciale. Abbiamo la grinta giusta per continuare il percorso iniziato da nostro padre, sempre al nostro fianco per guidarci verso la crescita. Ed è a lui che abbiamo dedicato la nascita della nuova linea open, sicuri di aver fatto la scelta giusta”.

Il primo esemplare della linea GR sarà una barca di 63 piedi (circa 20 metri) che verrà svelata nel corso dell’estate 2022 e varata entro luglio. Al momento è stato diffuso soltanto uno schizzo che lascia appena intravedere le forme, ma i fratelli Rizzardi assicurano che “si tratta di un modello capace di interpretare in chiave contemporanea le linee che hanno reso gli scafi Rizzardi riconoscibili a livello internazionale”. Ciò detto, sarà bene precisare che l’arrivo della nuova linea GR non sostituirà, ma affiancherà la consolidata gamma IN, che peraltro è destinata a crescere con nuovi modelli in arrivo.

A livello tecnico, ogni scafo GR prenderà ispirazione dai modelli di successo della prestigiosa serie Top Line. Le propulsioni, come detto, saranno rigorosamente in linea d’asse tradizionale e, come ormai prassi consolidata in molti cantieri, la realizzazione di ogni modello sarà tailor made, ovvero con personalizzazione totale, dal colore dello scafo ai dettagli degli interni. Tra questi spiccherà una targa esclusiva firmata da Gianfranco Rizzardi e consegnata personalmente all’armatore.