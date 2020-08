Salone di Genova, il Covid non ferma la macchina organizzativa: “La 60^ edizione dall’1 al 6 ottobre si farà"

GENOVA - Il Covid non ferma la macchina organizzativa del Salone nautico di Genova. A differenza di quanto avvenuto nella vicina Francia, dove è stato cancellato lo Yachting Festival in programma a Cannes dall’8 al 13 settembre, la 60ma edizione della manifestazione italiana si svolgerà regolarmente nelle date stabilite, ovvero dall’1 al 6 ottobre. Lo ha comunicato Confindustria Nautica (organizzatore dell’evento attraverso la società I Saloni Nautici) diffondendo il testo di un comunicato della Regione Liguria in cui si esclude qualsiasi ipotesi di ulteriore rinvio (la data originaria prevedeva lo svolgimento dal 17 al 22 settembre). La decisione di andare avanti è stata resa pubblica al termine di una riunione svoltasi nel pomeriggio del 26 agosto negli uffici della Regione, alla quale hanno partecipato il presidente Giovanni Tosi, il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi.

“Nell’incontro – si legge nella nota ufficiale - è stata ribadita la congiunta e totale volontà di effettuare il Salone Nautico Internazionale nelle date stabilite. Tutti i presenti hanno convenuto che la situazione sanitaria a Genova e in Liguria consente di svolgere in sicurezza l’iniziativa. Confindustria Nautica ha ribadito l’importanza della manifestazione, indispensabile per il rilancio e la ripartenza di un settore come quello nautico che è strategico per l’economia nazionale e che ha subìto ingenti danni a causa del lockdown. Le istituzioni hanno confermato a Confindustria Nautica tutta la collaborazione possibile in termini di strutture e personale per garantire lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza. I dettagli dell’evento saranno resi noti nella conferenza stampa di presentazione che si terrà il 16 settembre”.