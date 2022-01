Seascape protegge dal rumore anche i mammiferi marini. La sfida tecnologica di Msc Crociere guarda a tutto l’ambiente

GINEVRA - Meno emissioni nocive, protezioni anche per la fauna marina. La sfida tecnologica di Msc Crociere guarda a tutto l’ambiente. Ed è proprio con questo orizzonte ulteriormente ampliato che si annuncia l’arrivo di altri due colossi dei mari che entreranno nella flotta di Msc Crociere già quest’anno. Da Saint Nazaire, Cantieri dell’Atlantico, arriverà la Msc Europa, la prima nave a gas naturale liquefatto della compagnia con il suo innovativo stile a “prua piena”; dalla Fincantieri Monfalcone, invece, arriverà la Msc Seascape, la nave che avrà Miami come homeport e inaugurerà la stagione invernale ai Caraibi.

Ed è proprio per lanciare i nuovi itinerari del Centro America e le prenotazioni che Msc Crociere ha reso noto le caratteristiche tecniche della Seascape, una evoluzione ulteriormente aggiornata della classe inaugurata con la Msc Seaside. Cominciamo con il dire che anche Msc Seascape, come la Seaside, la Seaview, e la Seashore, privilegia in maniera assoluta il rapporto con il mare. Un design innovativo che mette i croceristi a stretto contatto con gli spazi esterni, una passeggiata lunga più di 500 metri percorre tutta la nave con spazi riservati anche ai bar e ai ristoranti di bordo. Una sorta di lungomare per offrire un contatto diretto con l’acqua anche durante i pasti o gli aperitivi.

Le scelte tecniche, elaborate dal team guidato da Emilio La Scala, confermato l’utilizzo di tecnologie che si proiettano nel futuro a cominciare da quelle ambientali. Msc Seascape monta sistemi di riduzione catalitica selettiva su ciascuno dei quattro motori Wartsila 14V 46F. Impianti che consentono di ridurre le emissioni di ossido di azoto fino al 90% convertendo il gas in azoto innocuo e acqua. Il sistema ibrido di pulizia dei gas di scarico della nave, insomma, elimina il 98% di ossido di zolfo dalle emissioni.“La Msc Seascape, inoltre, è dotata - sottolinea la compagnia - dei migliori sistemi di trattamento delle acque reflue con standard di purificazione superiori alla maggior parte degli impianti di trattamento delle acque reflue sulla terraferma ed è anche dotata di sistemi avanzati di gestione dei rifiuti, sistemi di trattamento delle acque di zavorra approvati dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti, sistemi di ultima tecnologia per la prevenzione degli scarichi di olio dai locali macchine e vari miglioramenti efficaci di efficienza energetica - dai sistemi di recupero del calore all'illuminazione a Led in grado di risparmiare energia”.

E non basta. Msc Crociere ha puntato anche sulla protezione della fauna marina. Msc Seascape, infatti, avrà anche un sistema di gestione del rumore irradiato sott'acqua per ridurre e isolare i potenziali effetti sui mammiferi marini.

E i numeri confermano in piena questa scelta della compagnia che fa capo all’armatore Gianluigi Aponte. Basti pensare che il 65% degli spazi pubblici di Msc Seascape, rispetto alla Seashore, è stato completamente reimmaginato, puntando soprattutto sulla possibilità un livello ancora successivo di godibilità a cominciare proprio dalle aree a contatto diretto con il mare.

Ma veniamo si numeri dettagliati dalla compagnia. La Msc Seascape avrà 2.270 cabine; i livelli di allestimento delle singole cabine sono ben 12 con diversi tipologie di comfort. Ci sono, poi, 11 punti di ristoro, 19 bar e lounge con possibilità, come dicevamo, di essere serviti. all'aperto. Ampi anche gli spazi pubblici all’aperto: basti pensare che le piscine sono 6 di cui una, la Infinity, che domina la poppa con un affaccio diretto sul mare. Anche lo Yacht Club diventa più grande e lussuoso: sulla Msc Seascape ci sono circa 3.000 metri quadrati di spazio sui ponti esclusivo di prua della nave. E dopo la promenade di 540 metri, ecco il Ponte dei Sospiri: un pavimento in vetro sul ponte 16 regala una vista unica sospesi sul mare.