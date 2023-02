Ecco la Seven Seas Grandeur, il lusso avanza con Fincantieri

ANCONA - Il lusso tira e le compagnie di crociera stanno intensificando notevolmente la corsa a navi medio piccole ma con la possibilità di offrire agli ospiti esperienze indimenticabili. Navi piccole con pescaggi bassi e ospiti super coccolati per essere condotti in posti normalmente inibiti alle grandi navi da cro iera. Questa la mission a cui Fincantieri sta dando il meglio se tant’è che sta facendo la parte del cannibale nella costruzione di queste navi. Un segmento dove ha raggiunto una altissima specializzazione riconosciuta a livello planetario. L’ultimo varo è avvenuto nello stabilimento di Ancona: su ordine della Norwegian Cruise Line Holdings e, in particolare per il suo marchio del lusso, Regent Seven Seas Cruises, è stata varata la Seven Seas Grandeur, la terza nave da crociera di lusso per questo marchio che sta realizzando Fincantieri.

Dopo il varo la Seven Seas Grandeur passa ora agli allestimenti: la consegna all’armatore è prevista per novembre di quest’anno. Come le prime due unità della sua classe, la Seven Seas Grandeur avrà una stazza lorda complessiva di 55.500 tonnellate e potrà ospitare a bordo solo 746 passeggeri, con un rapporto personale-ospiti tra i più alti del settore. L’allestimento sarà particolarmente ricercato, con una grande attenzione all’esperienza a bordo dei passeggeri.

E poi la salvaguardia ambientale. Fincantieri ha anche reso noto che per questa unità sono state adottate le più avanzate tecnologie in tema di protezione ambientale. Va anche ricordato che Fincantieri è uno dei principali complessi cantieristici al mondo, l’unico attivo in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia.

Oltre a Regent Seven Seas Cruises, a cui Fincantieri ha consegnato “Seven Seas Explorer” (2016) e “Seven Seas Splendor” (2020), fanno parte di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, la Norwegian Cruise Line (NCL), che ha in ordine con Fincantieri altre cinque unità della classe Prima. Inoltre per un’altra compagnia del gruppo, la Oceania Cruises, sono state ordinate due navi di nuova generazione che daranno avvio alla nuova classe Allura.